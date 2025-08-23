مانشستر يونايتد يفكر في «حارس»



لندن (د ب أ)



ذكر تقرير إعلامي أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، يسعى للتعاقد مع سيني لامنس حارس أنتويرب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن روبن أموريم، مدرب الفريق، قضى الصيف في إعادة بناء الفريق، بعد أسوأ موسم للفريق في الدوري الممتاز، منذ هبوط الفريق قبل 51 عاماً.

وقدم مانشستر يونايتد أداءً واعداً في مباراته الافتتاحية بالدوري أمام أرسنال، ولكنه خسر في النهاية بهدف نظيف بسبب خطأ ارتكبه الحارس البديل ألتاي بايندير.

وغاب أندريه أونانا، الذي غالباً ما كان يقدم مستويات غير مقنعة، عن قائمة الفريق بعد صيف قضاه في التعامل مع إصابة في أوتار الركبة، وسط الكثير من التكهنات بشأن مستقبله أيضاً.

وارتبط اسم مانشستر يونايتد بالعديد من حراس المرمى، ومن المعروف حالياً أن النادي في مفاوضات مباشرة مع أنتويرب بشأن التعاقد مع لامنس.

وتم استدعاء الحارس البالغ من العمر 23 عاماً للمنتخب البلجيكي، كما ارتبط اسمه بالانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي.