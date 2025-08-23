الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ديوكوفيتش يخوض «فلاشينج ميدوز» بـ«مخاطرة عائلية»!

ديوكوفيتش يخوض «فلاشينج ميدوز» بـ«مخاطرة عائلية»!
23 أغسطس 2025 09:58
23 أغسطس 2025 09:58

 
نيويورك (رويترز)

يخوض نوفاك ديوكوفيتش بطولة أميركا المفتوحة للتنس من دون أي مباراة رسمية منذ بطولة ويمبلدون، وهي المخاطرة التي يرغب في خوضها، بعد أن تدرب «بشكل مكثف في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة الماضية»، وأعاد تركيز أولوياته حول البطولات الأربع الكبرى.
وخفف اللاعب الصربي المصنف السابع عالمياً، الذي يسعى للفوز بلقبه الـ 25 في البطولات الأربع الكبرى، من جدول مبارياته المرهق الذي كان يحدد مسيرته في السابق، ولم يشارك في بطولتي تورونتو وسينسناتي الإعداديتين على الملاعب الصلبة هذا الشهر.
وقال ديوكوفيتش، الذي حصد لقبه الرابع في أميركا المفتوحة وآخر ألقابه الكبرى عام 2023، إنه «حصل على الحق» في اختيار جدول مبارياته.
وأضاف اللاعب الصربي (38 عاماً) للصحفيين: «قررت عدم اللعب لأنني أريد قضاء المزيد من الوقت مع عائلتي، بصراحة أعتقد أنني حصلت على حقي وأتمتع برفاهية اختيار المكان الذي أريد أن أذهب له والبطولة التي أريد خوضها، لأكون صريحاً معكم، لم أعد أستمتع ببطولات الأساتذة التي تستمر أسبوعين، إنها طويلة جداً بالنسبة لي، تركيزي منصب في الغالب على البطولات الكبرى».
كما ألقى ديوكوفيتش، المؤسس المشارك لرابطة لاعبي التنس المحترفين، الضوء على الجدل الدائر حول تمديد بطولات الأساتذة إلى أسبوعين، وهو التغيير الذي انتقده اللاعبون والمشجعون على حد سواء.
وصف العقود بأنها «متماسكة للغاية، عقود مدتها 30 عاماً»، مما يجعل التراجع عنها مستبعداً، وبينما يدعم اللاعبين المعارضين للجدول، أشار إلى أن الرياضيين البارزين غالباً ما يفشلون في المشاركة الكاملة في المفاوضات.
وأضاف: «إنها قصة مستمرة للاعبين يعبرون عن مشاعرهم، ولكن عندما تحتاج حقاً إلى تخصيص الوقت والطاقة للمحادثات والاجتماعات، فهذا ضروري لأنك تفعل شيئاً ليس فقط لنفسك ولكن للأجيال القادمة».
وفيما يتعلق بالجوائز المالية، وصف ديوكوفيتش الزيادات الأخيرة في جوائز البطولات الأربع الكبرى بأنها «خطوة في الاتجاه الصحيح»، لكنه قال إن هناك حاجة للمزيد من العمل حتى يتمكن اللاعبون في جميع أنحاء العالم من تحقيق حياة معيشية مستدامة.
وقال: «لا يوجد الكثير من لاعبي التنس يكسبون دخلهم من هذه الرياضة على مستوى العالم، هذا أمر لا أرى أنه حظي بالحديث الكافي، ثم هناك جزء التضخم، وهو موضوع مختلف تماماً، ولكن من المهم أخذه في الاعتبار عند الحديث عن هذه الأمور».

التنس
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
ويمبلدون
ديوكوفيتش
