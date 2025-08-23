الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مدرب أرسنال يرفض الحديث عن إيزي

مدرب أرسنال يرفض الحديث عن إيزي
23 أغسطس 2025 10:18

 
لندن (أ ب)

رفض الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، الحديث عن انتقال إيبرتشي إيزي للفريق، قادماً من كريستال بالاس، لكنه أكد تعرض الألماني كاي هافيرتز لإصابة في الركبة.
وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي لدى سؤاله عن إيزي الذي ذكرت تقارير بأنه سيجري الفحص الطبي في أرسنال، قبل انتقاله إليه مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (80 مليون دولار): «لا يمكنني الحديث عن لاعب لا يتواجد في مجموعتنا حتى الآن».
وسبق لإيزي الذي نشأ وهو مشجع لأرسنال، اللعب مع الفريق في فئات البراعم، قبل الرحيل في سن 13 عاماً، وهو الآن لاعب إنجليزي دولي في مركز خط الوسط المهاجم، وقد يعود للفريق الآن، وكان ناديه كريستال بالاس أكد مغادرة اللاعب للفريق.
وبسؤاله حول مدى أهمية أن يكون اللاعب الجديد يريد اللعب لأرسنال قال أرتيتا: «هذا هو مطلبي الأول أن يكونوا يريدون اللعب معنا، ويشعرون بوجود شيء مميز في انضمامهم إلينا».
وأضاف: «كلما كان الشعور أقوى، كان ذلك أفضل، لأن ذلك يضيف للفريق طابعاً خاصاً وحماسة كبيرة وشيء مختلف عن ما نقوم به
وفي حال انضمام إيزي، سيعزز ذلك من المنافسة في الهجوم، حيث سيغيب هافيرتز لبعض الوقت.
المهاجم الألماني تعرض لإصابة في الركبة، وقال أرتيتا إن اللاعب يحتاج لإجراء بعض الفحوصات لاكتشاف المشكلة.
وتابع: «بعد ذلك سنكشف عن الخطوات المقبلة».

 

 

