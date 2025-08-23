بريمن يتعاقد مع حارس أرسنال



بريمن (د ب أ)



أعلن نادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم، تعاقده مع كارل هاين، على سبيل الإعارة لمدة موسم من فريق أرسنال الإنجليزي.

وسيكون الإستوني الدولي هاين «23 عاماً» احتياطياً للحارس ميو باكهاوس، الذي أصبح الخيار الأول، بعد رحيل ميكاييل زيترر إلى آينتراخت فرانكفورت.

ويلتقي فرانكفورت مع بريمن في الجولة الأولى من الدوري الألماني (البوندسليجا) السبت.

وبدأ هاين مسيرته مع أكاديمية أرسنال في 2018، ولعب معاراً لفريق فياريال الإسباني في الموسم الماضي.

وقال بيتر نيمير، رئيس كرة القدم الاحترافية ببريمن: «سعداء لأننا قمنا سريعاً بسداد الفراغ الذي تركه رحيل ميكاييل زيترر بالتعاقد مع كارل».

وأضاف:«إنه حارس مرمى تألق في الدوري الإسباني في الموسم الماضي، كما أنه أظهر مهارته مع المنتخب الإستوني، بتواجده أكملنا مجموعة من حراس المرمى أصحاب الجودة العالية».

وقال هاين: «قرار الانتقال لفيردر كان سهلاً للغاية بالنسبة لي، إنه نادٍ كبير لديه جماهير رائعة ويملك ملعباً رائعاً، لم أفكر مرتين، أتطلع حقا للبدء مع بريمن».