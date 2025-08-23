الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

هونج كونج تريد استضافة «السوبر السعودي 2026»

هونج كونج تريد استضافة «السوبر السعودي 2026»
23 أغسطس 2025 10:21

 
الرياض (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري، أن حكومة هونج كونج أبدت رغبتها في استضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر السعودي لكرة القدم، وذلك بعد نجاح النسخة الحالية التي تختتم بمواجهة الأهلي والنصر في المباراة النهائية.
واستضافت هونج كونج النسخة الحالية من بطولة كأس السوبر السعودي، حيث فاز النصر على الاتحاد 2-1، واكتسح الأهلي منافسه القادسية 5-1 في الدور قبل النهائي، فيما تقام المباراة النهائية السبت.
وأوضحت صحيفة «الشرق الأوسط» أن نجاح النسخة الحالية حفز حكومة هونج كونج على إبداء رغبتها في استضافة نسخة العام المقبل 2026، وبحسب الصحيفة يشمل تطوير الاستضافة جولة إعدادية للفرق في مدن مختلفة ما قبل انطلاق الموسم، ثم إقامة البطولة في ملعب كايتيك الجديد الذي جرى افتتاحه مؤخراً، وهو ملعب مكيف ويعد من أحدث المدن الرياضية في آسيا.
وإلى جانب ذلك يرغب الجانب الصيني ممثلاً بحكومة هونج كونج، في التنسيق مع الجانب السعودي، لتنظيم فعاليات ثقافية وفنية مصاحبة، مما يعزز الترابط الحضاري والثقافي والاقتصادي بين البلدين.
ووفق المعلومات الأولية، الصادرة عن وزارة السياحة في هونج كونج، فإن 80 في المئة من الجماهير الحاضرة للمباريات كانت من الجماهير الصينية، مما أضاف رصيداً للسياحة في هونج كونج، وخصوصاً من صغار السن.
كما أكدت مصادر الصحيفة أن البطولة جاءت فرصة لإيجاد قاعدة جماهيرية للأندية السعودية في شرق آسيا، وأن هذه التجربة بداية مشابهة لتجربة بداية شعبية الدوري الإنجليزي في بداية الألفية، من خلال جولة مانشستر يونايتد، والتي أسست قاعدة جماهيرية للنادي والدوري الإنجليزي في الصين وهونج كونج.
وأوضحت المصادر أن هناك طلبات شفهية من جانب دولتين عربيتين مهتمتين باستضافة البطولة، غير أنها لم تصل إلى مرحلة الرسمية.

