الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«زوارق الإمارات» تتصدر «مشهد السرعة» في «مونديال الفورمولا-1»

«زوارق الإمارات» تتصدر «مشهد السرعة» في «مونديال الفورمولا-1»
23 أغسطس 2025 11:00

 
إندونيسيا (الاتحاد)

سجلت «زوارق الإمارات» تفوقاً لافتاً في سباقات السبرنت «السرعة»، ضمن الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1»، والتي تُقام على بحيرة توبا، بمشاركة 20 زورقاً تمثل نخبة الفرق العالمية.
وتألقت زوارق «الفيكتوري تيم» في سباق السبرنت الثاني، بعدما انتزع زورق «الفيكتوري 4»، بقيادة شون تورنتي المركز الأول، وحل «الفيكتوري 3»، بقيادة أليكس ويكستروم ثانياً، فيما جاء زورق «أبوظبي 6»، بقيادة إريك ستارك ثالثاً، واحتل زورق «أبوظبي 5»، بقيادة منصور المنصوري المركز التاسع.
وفي سباق السبرنت الأول، حقق زورق «الشارقة 17»، بقيادة فيليب روستويت المركز الثاني، بينما حل زورق «الشارقة 18»، بقيادة ستيفان آراند في المركز الخامس.
وتتجه الأنظار، يوم الأحد، إلى السباق الرئيسي، المقرر انطلاقه في الساعة الحادية عشرة و15 دقيقة صباحاً بتوقيت إندونيسيا «الساعة الثامنة و15 دقيقة صباحاً بتوقيت الإمارات»، حيث تنطلق «زوارق الإمارات» من مراكز متقدمة، إذ يبدأ زورقا «الفيكتوري» من المركزين الثاني والثالث، وزورق «الشارقة 17» من المركز الرابع، وزورق «أبوظبي 6» من المركز السابع، وزورق «الشارقة 18» من المركز التاسع، في حين ينطلق زورق «أبوظبي 5» من المركز الثامن عشر.
ويتصدر قائمة المنطلقين السويدي جوناس آندرسون حامل لقب البطولة، فيما يقام السباق على مسافة 2000 متر عبر عدد محدد من الدورات، ليكون البداية الفعلية لحصد النقاط في مشوار المنافسة على لقب الموسم.

الإمارات
أبوظبي
زوارق أبوظبي
الفورمولا-1
منصور المنصوري
إندونيسيا
