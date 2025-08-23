الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوارديولا متفائل بعودة فودين إلى أفضل مستوياته

جوارديولا متفائل بعودة فودين إلى أفضل مستوياته
23 أغسطس 2025 11:14

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ريتشارليسون يتمسك بتوتنهام «الممتع» مع فرانك
«صغير أرسنال» يضرب الرقم القياسي في «البريميرليج»


أعرب جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن تفاؤله بأن فيل فودين سيعود لأفضل مستوياته هذا الموسم، بعد 12 شهراً صعبة ومحبطة للاعب الوسط الإنجليزي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن فودين كان لاعباً رئيسياً في فوز مانشستر سيتي بلقبه الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2023 - 2024، حيث سجل 19 هدفاً، مما أدى إلى فوزه بعدد من الجوائز الفردية.
ولكن أداؤه تراجع لفترات طويلة خلال الموسم الماضي وألقى باللوم على إصابة مزمنة في الكاحل ومشكلات خارج الملعب، بالإضافة إلى الإرهاق بعد أن ساعد إنجلترا على الوصول إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية 2024.
وقال جوارديولا: «فيل لاعب من الطراز العالمي، لاعب استثنائي، آخر لقب فزنا به في الدوري الإنجليزي الممتاز، لعب دوراً مهماً للغاية، كان أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز».
وأضاف: «أحاول دائماً إقناعه بأنه يمكنه أن يتحسن، أن بإمكانه قراءة الوضع بشكل أفضل، ولكني لا أشك في إمكانيات فيل، وكل ما أريده هو أن يستمتع باللعب مرة أخرى وأن يكون سعيداً، فودين شيء فريد من نوعه».
وأردف:«الموسم الماضي كان أول موسم بعد ستة أو سبعة مواسم شهد فيها كل شيء تراجعاً قليلاً، إذا تعلم الدرس، فسيكون ذلك رائعاً، ودائماً ما تكون هناك مواسم لا يمكنك أن تكون فيها كما كنت، لكن فودين كان ثابتاً بشكل مذهل واستثنائياً طوال هذه السنوات، وهذا ما نأمل أن نراه مرة أخرى».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
فيل فودين
آخر الأخبار
بوتين وشي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تقرير صحفي: بوتين يزور الصين الأسبوع المقبل
اليوم 17:15
«أرقام القمة» لم تنصف «العنابي»
الرياضة
«أرقام القمة» لم تنصف «العنابي»
اليوم 17:15
هان دوك سو، رئيس وزراء كوريا الجنوبية السابق
الأخبار العالمية
كوريا الجنوبية: الادعاء يطلب اعتقال رئيس الوزراء السابق
اليوم 17:00
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
الأخبار العالمية
لافروف يتّهم دولا بالسعي لتعطيل جهود السلام مع أوكرانيا
اليوم 16:43
سلوت: تلقي الأهداف بعد التبديلات مجرد مصادفة
الرياضة
سلوت: تلقي الأهداف بعد التبديلات مجرد مصادفة
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©