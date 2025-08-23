ماريسكا: يقولون إن بالمر هو تشيلسي!



لندن (د ب أ)



يعتقد إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، أن فوز فريقه 5-1 على وستهام بالدوري الإنجليزي الممتاز، أثبت مرة أخرى أن فريقه لا يعتمد على كول بالمر فقط.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه تم استبعاد بالمر «23 عاماً» من التشكيل الأساسي قبل انطلاق المباراة، بعدما شعر بعدم راحة أثناء الإحماء، ليفتح الباب أمام البرازيلي إستيفاو ويليان، لخوض المباراة كأساسي للمرة الأولى.

وقال ماريسكا: «لهؤلاء الذين يقولون إننا فريق يعتمد على كول، بالطبع كول هو أفضل لاعب لدينا لا يوجد شك في ذلك، بالطبع بتواجد كول نصبح فريقاً أفضل، لكن أعتقد أننا أظهرنا بالفعل الموسم الماضي في الشهرين أو الثلاثة التي لم يكن فيها كول جاهزاً، أننا قادرون على الفوز، عندما حققنا المركز الرابع الذي لم يتوقعه أحد».

وكان ماريكسا حذراً في الإشادة بإستيفاو، وقال: «تلقينا الهدف بسببه، فقد الكرة أثناء الهجوم، يجب أن يرتكب الأخطاء ليتعلم، ولكن بشكل عام أداؤه كان جيداً للغاية». وأضاف: «رد فعله يظهر مدى مهارته، هذا هو السبب الذي جعله يتواجد هنا».

وعن إصابة بالمر، قال ماريسكا: «سنرى في الساعات المقبلة ما إذا كانت الإصابة خطيرة أم لا؟».