مدرب أرسنال يجول بـ «ابتسامة عريضة»!



لندن (د ب أ)



اعترف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، بأنه يجول وعلى وجهه ابتسامة كبيرة، بعد أن جمع ما يعتقد الآن أنها أفضل تشكيلة في فترة قيادته للفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن وصول إيبيريشي إيز البالغ قيمته 60 مليون جنيه إسترليني (81 مليون دولار) من كريستال بالاس سيزيد إنفاق أرسنال إلى 250 مليون جنيه إسترليني، في ظل صيف مليء بالتحولات في ملعب الإمارات.

ومن المقرر أن يصبح إيز، الذي خضع للفحص الطبي في أرسنال أمس الجمعة، سابع صفقة للفريق، مع اشتداد المنافسة على المراكز في جميع أنحاء الملعب.

وبسؤاله عما إذا كان الآن يملك التشكيلة الأكثر اكتمالاً في فترة قيادته التي اقتربت من سبع سنوات، أجاب أرتيتا: «من حيث الأعداد والمهارات، نعم بالتأكيد».

وأضاف: «عندما تحرّك الأمور وتضيف لاعبين جدداً، هناك دائماً أشياء يمكن أن تحدث».

وأردف: «الهدف من ذلك هو أن نكون أكثر تنافسية، وأن نكون أفضل ونتعلم من الماضي، ومع التشكيلة التي كانت لدينا الموسم الماضي جعلنا الحياة صعبة جداً على أنفسنا إذا نظرت إلى حجم وعمق تشكيلات الفرق الأخرى والموارد التي كانت لديهم، ولذلك، جميعنا نبتسم ابتسامة كبيرة، مع العلم أننا قدمنا أداءً جيداً جداً، لكن السوق لم يغلق بعد، وعلينا أن نظل يقظين جداً لأن هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن تحدث، لكن حتى الآن، الأمور تسير بشكل جيد».

وأوضح: «نحن نظهر طموحنا بأننا هنا للتنافس على لقب كبير، ولكي نواصل التطور والتحسن في كل عام، وهذا يأتي مع متطلبات وهذه المتطلبات واضحة، ونريد أن نكون في صدارة الدوري، وليس مجرد مطاردة أو رد فعل أو التأخر، بل نريد أن نكون في المقدمة، وكل قرار نتخذه في كل جانب من جوانب النادي يهدف لتحقيق ذلك».