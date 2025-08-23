«خيول الإمارات» تخوض التحدي في «مونت مارسان»



عصام السيد (أبوظبي)



يشهد مضمار «مونت دو مارسان» العريق في فرنسا، الأحد، انطلاق 3 سباقات للخيول العربية الأصيلة، برعاية إسطبلات الوثبة، بمشاركة نخبة من خيول الإمارات، يتصدرها «عساف» و«شمروخ»، و«يافي»، و«بلسم»، و«إنصاف»، و«أصالة» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، و«الركاض» لإسطبلات الأصايل في فرنسا.

وتسعى «خيول الإمارات» لتأكيد جدارتها، ومواصلة انتصاراتها وعروضها الجيدة، حين تواجه كوكبة من أبرز الخيول، سواء كانت في أوروبا أو دول الخليج العربي، وتُعد هذه السباقات بروفة للخيول الناشئة عمر ثلاث سنوات فقط، التي تسعى من خلال تلك السباقات لرسم طريقها نحو عالم النجومية في السباقات الكبرى.

ويجتذب سباق «بري داريا» لمسافة 2000 متر، وجائزته المالية 20 ألف يورو، 15 من الخيول العربية الأصيلة عمر ثلاث سنوات، يتصدرها المهر «عساف» ابن «منجز»، بإشراف شارل جوردين، وقيادة نونو مانويل لوبيز دوراتي، و«خطاب» ابن «أريم»، بإشراف دي موريسون، وقيادة سيزار بيلمونت، و«شمروخ» ابن «أي جي أس ثرب»، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة الفارسة لو كولنس، و«يافي» ابن «أي جي أس ثرب»، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة هوجو مويسون، وجميع هذه الخيول تعود ملكيتها إلى ياس لإدارة سباقات الخيل، وتنافس من خيول الإمارات أيضاً المهر «الركاض» ابن «غزوان» لإسطبلات الأصايل في فرنسا، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة ماثياس لورين.

وتم تقسيم سباق «بري دجيزكا» إلى قسمين، الأول لمسافة 2000 متر وجائزته 20 ألف يورو، بمشاركة 15 من المهرات الناشئة عمر ثلاث سنوات فقط، يمثل ياس لإدارة سباقات الخيل المهرة «إنصاف» ابنة «مهاب»، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة جان بيرنارد أيجوم، و«بلسم» ابنة «مهاب»، بإشراف شارل جوردين، وقيادة نونو مانويل لوبيز دوارتي.

وتشارك في سباق «بري دجيزكا» الثاني لمسافة 2000 متر وجائزته 20 ألف يورو 13 من المهرات الناشئة عمر ثلاث سنوات فقط، ويمثل ياس لإدارة سباقات الخيل المهرة «أصالة» ابنة «مهاب»، بقيادة مايكل فورست، و«كوكب» ابنة «مهاب»، بقيادة ماكسيم فولون، وكلاهما بإشراف المدربة الفرنسية إليزابيث بيرنارد.