ميلوش: خسارة الشارقة مسؤوليتي.. والجزيرة تعامل مع المباراة بذكاء



علي معالي (أبوظبي)



تحلّى الصربي ميلوش مدرب الشارقة بالصراحة عقب نهاية المباراة، كاشفاً عن العديد من الأسباب التي أدت إلى الخسارة على ملعبه وبين جماهيره أمام الجزيرة بهدف، مهنئاً في الوقت نفسه «فخر أبوظبي» على الانتصار، مؤكداً أنه يستحق الفوز، وقال:«المنافس استحق النقاط الثلاث، لأنه لعب من البداية إلى النهاية على ذلك، وتعامل مع المباراة بذكاء شديد، وفي المقابل يواصل فريقي تقديم الأداء السيئ، حيث حققنا الفوز في المباراة الأولى على دبا، وجاءت مواجهة الجزيرة، لنستمر على الأداء غير الجيد، ولكن هذه المرة خسرنا لأن الجزيرة كان ذكياً في تعامله مع اللقاء بشكل عام».

وأضاف: «الخسارة مسؤوليتي، والدوري في بدايته، وقادرون على التعويض، وعلينا علاج الأخطاء، وهو ما نعمل عليه مستقبلاً، وفي عالم كرة القدم عندما لا تلعب جيداً لابد أن تخسر وهذا ما حدث».

ورفضت جماهير النادي المبررات التي تحدث عنها ميلوش عقب المباراة، حيث صبوا جامّ غضبهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة على منصة «إكس»، مطالبين إدارة النادي بالجلوس سريعاً مع المدرب، لتفادي التراجع المبكر، والابتعاد عن الصدارة، أو المنافسة على الألقاب التي يحلمون بالعودة إليها هذا الموسم، وأغضبت البداية «غير الجيدة» جماهير «الملك»، والتي بدأت تشعر بالقلق على فريقها محلياً قبل قارياً.