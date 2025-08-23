هل يستطيع أرسنال توسيع سجله الاستثنائي أمام «الصاعدين»؟

معتز الشامي (أبوظبي)



يستقبل أرسنال فريق ليدز يونايتد، في «ملعب الإمارات»، مساء السبت، حيث يخوض أول مباراة له على أرضه في الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026، ويواجه فريق دانييل فارك مهمة شاقة بزيارة «المدفعجية» الذي لم يُهزم في آخر 42 مباراة على أرضه في الدوري الإنجليزي ضد الفرق الصاعدة «فاز 37 وتعادل 5».

وجاءت آخر هزيمة له أمام نيوكاسل بهدف في نوفمبر 2010، وإذا تجنب أرسنال الهزيمة أمام ليدز، فسيعادل أطول سلسلة في المسابقة من دون خسارة على أرضه ضد الفرق الصاعدة، 43 مباراة لمصلحة تشيلسي بين عامي 2001 و2015.

وسيكون ميكيل أرتيتا واثقاً من حصد النقاط الثلاث أيضاً، حيث واجه ليدز أكثر من أي فريق آخر من دون خسارة مدرباً لأرسنال في جميع المسابقات «8 انتصارات، 7 تعادلات»، محققاً الفوز في جميع مبارياته الخمس على ملعب الإمارات.

ولم يُهزم أرسنال في آخر 14 مباراة ضد ليدز في جميع المسابقات «فاز 12 وتعادل 2»، وفاز في كل من آخر 6 مباريات متتالية، كما خسر ليدز 10 من آخر 12 مباراة خارج أرضه في الدوري ضد أرسنال «فاز 2»، بينما لم يحافظ على نظافة شباكه في أي من آخر 14 زيارة له، وافتتح أرسنال مشواره بفوز في الأسبوع الماضي، على مانشستر يونايتد 1-0، في المقابل حقق ليدز عودة قوية إلى الدوري بفوز في مباراته الافتتاحية للموسم، 1-0 على إيفرتون، وتتوقع شبكة «أوبتا» فوز أرسنال بالمباراة بنسبة 70.4%، فيما تبلغ فرصة ليدز في الفوز 12.5% فقط، مع احتمالية انتهاء المواجهة بالتعادل 17.1%.