بعد 60 مباراة مع ريال مدريد.. مَنْ الأفضل رونالدو أم مبابي؟



معتز الشامي (أبوظبي)



انضم كيليان مبابي إلى ريال مدريد، وهو يحلم بمحاكاة قدوته في الطفولة، كريستيانو رونالدو، ورغم أن موسمه الأول كان مذهلاً، إلا أن أرقامه بعد أول 60 مباراة تشير إلى أنه لا يزال أمامه طريق طويل للوصول إلى مستوى الأسطورة البرتغالي.

جاءت بداية الموسم الأول للنجم الفرنسي في سانتياغو برنابيو مثالية، حيث فاز بجائزة «بيتشيتشي»، الحذاء الذهبي، وقدم أفضل موسم أول له في تاريخ النادي، وجعلته أهدافه على الفور واجهة المشروع، وكان كل شيء يوحي بأنه مستعد للارتقاء إلى مستوى نجمه المفضل رونالدو.

ومع ذلك، فإن المراجعة الأولى بعد 60 مباراة رسمية تُشير بوضوح إلى أن النجم البرتغالي في مستوى آخر، ووفقاً للأرقام، سجل رونالدو 58 هدفاً وقدم 19 تمريرة حاسمة خلال تلك الفترة، بإجمالي 77 مساهمة مباشرة في الأهداف، وفي المقابل، سجل مبابي 45 هدفاً وخمس تمريرات حاسمة فقط، ما جعله يسهم في 50 هدفاً، بفارق 27 مساهمة تهديفية عن مثله الأعلى.

بالنظر إلى الدوري الإسباني، سجل مبابي 32 هدفاً في 35 مباراة، وهي أرقام رائعة تبقي على أمل اللحاق برقم رونالدو، وسجل المهاجم البرتغالي 43 هدفاً في أول 45 مباراة له في الدوري، وهو متوسط متقارب تقريباً، يكمن الفارق الكبير في التمريرات الحاسمة، حيث قدم «الدون» 15 تمريرة حاسمة، بينما قدم مبابي 3 تمريرات فقط.

في أوروبا، الفارق أكبر، ورونالدو هو ملك دوري أبطال أوروبا بلا منازع، سجل 11 هدفاً، وصنع 3 أهداف في أول 12 مباراة له، أما مبابي فلم يسجل سوى 7 أهداف وصنع هدفاً واحداً في 14 مباراة، معظمها في المراحل الأولى، في الأدوار الحاسمة، فشل في التسجيل ضد أتلتيكو مدريد وأرسنال، في تناقض صارخ مع شغف رونالدو بالتسجيل في الليالي الحاسمة، في المحصلة ترك مبابي بصمته في ريال مدريد، لكن أرقامه الأولية لا تزال أقل من المستوى المستحيل الذي حدده رونالدو.