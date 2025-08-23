الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
«فلاشينج ميدوز».. سينر وألكاراز نحو المجد وديوكوفيتش لإنهاء الصيام

23 أغسطس 2025 13:32

نيويورك (د ب أ)
تنطلق منافسات الأدوار الرئيسية ببطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينج ميدوز»، آخر البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام» لهذا الموسم، غداً الأحد. وسيكون كل الاهتمام في هذه البطولة متجهاً نحو إمكانية مشاهدة الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول على العالم، يواجه الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالمياً، في البطولة.
والتقى الثنائي في نهائي آخر بطولتين من البطولات الأربع الكبرى، وفاز كل منهما في واحدة، واستمرت المباراة الواحدة لأكثر من ثلاث ساعات وأربع مجموعات، لذلك يترقب الجميع ما إذا كانا سيتواجهان مرة أخرى في آخر البطولات الأربع الكبرى. ويدخل سينر البطولة بصفته حامل اللقب، وسيسعى للدفاع عن لقبه كبطل لمنافسات فردي الرجال، حيث يبدأ حملته بمواجهة التشيكي فيت كوبريفا، غداً، في الدور الأول من البطولة.
وتوج سينر بلقب البطولة في العام الماضي 2024، وهو العام الذي كان حافلاً بالنسبة له، بعدما توج بلقبين من البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام» وهما بطولة أستراليا وبطولة أميركا.
ويتطلع سينر إلى تأكيد زعامته على عالم التنس، بعدما احتفظ بلقب بطولة أستراليا وتوج ببطولة ويمبلدون ووصل إلى نهائي بطولة فرنسا «رولان جاروس». وحقق سينر في المجمل 20 لقباً، من بينها لقبان هذا العام، الذي شهد غيابه لفترة بسبب الإيقاف بسبب قضية المنشطات. ولن تكون مهمة سينر سهلة في الحفاظ على لقبه، في ظل وجود العديد من المنافسين الكبار، ومنهم ألكاراز الذي تغلب عليه في نهائي «رولان جاروس». في المقابل سيسعى ألكاراز للوصول لأبعد دور ممكن في البطولة، في محاولة لحصد لقبه السابع هذا الموسم.
ويملك ألكاراز خمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، حيث توج بلقب بطولة أميركا المفتوحة مرة واحدة، فيما توج بلقب بطولة فرنسا مرتين في 2024 و2025، وتوج بلقب ويمبلدون مرتين في 2023 و2024.
ويلتقي ألكاراز في الدور الأول مع الأميركي رايلي أوبيلكا، ويسعى النجم الإسباني إلى تحقيق لقبه الثاني في البطولة، بعدما سبق له التتويج بها في نسخة عام 2022.
وبينما سيكون المصنفان الأول والثاني في مهمات سهلة نظرياً في الجولة الأولى، فإنه من المنتظر أن تشهد الجولات المقبلة من البطولة مواجهات أكثر قوة. ومن المواجهات المحتملة في دور الثمانية البطولة بالنسبة لمنافسات الرجال، لقاء سينر، المصنف الأول عالمياً والبريطاني جاك دريبر، المصنف الخامس، والألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثالث، في مواجهة الأسترالي أليكس دي مينور الثامن، فيما قد يشهد الدور ذاته مواجهة بين ألكاراز والأميركي بن شيلتون، المصنف السادس، أو الأميركي تايلور فريتز في مواجهة الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
وبالنسبة لديوكوفيتش، صاحب الـ24 لقباً في بطولات جراند سلام، فإن اللقب سيكون الخامس والعشرين وإنهاء صيامه عن الألقاب الكبرى، والذي دام لعامين منذ أن حقق ثلاثة ألقاب كبرى في عام 2023، وهي بطولة أستراليا وفرنسا وبطولة أميركا التي يحمل لقبها أربع مرات.

