الرياضة

جماهير سان جيرمان تكرم دوناروما قبل الرحيل

جماهير سان جيرمان تكرم دوناروما قبل الرحيل
23 أغسطس 2025 13:35

باريس (أ ف ب)
ودّع الإيطالي جانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان، الذي يقترب من الرحيل، جماهير ملعب بارك دي برانس التي خصّته بتكريم لافت، الجمعة، عقب الفوز على أنجيه (1-0) ضمن المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وغاب الدولي الإيطالي الذي لم تُعرف وجهته المقبلة بعد، عن قائمة فريق العاصمة للمباراة الثالثة توالياً، وذلك بعد التعاقد مع حارس ليل السابق، لوكاس شوفالييه.
قبل أسبوع ونصف، قال دوناروما، معرباً عن «خيبة أمله وحزنه»، إنه كان «يأمل في الحصول على فرصة للنظر في أعين جماهير ملعب بارك دي برانس للمرة الأخيرة، وتوديعهم كما يجب».
وتقدّم دوناروما وهو بالزيّ المدني، نحو مدرجات جماهير الألتراس في «أوتوي»، ثم نحو مدرج «بولون»، محاطاً بزملائه في الفريق والجهاز الفني. وقد نال تحية مطوّلة من المشجعين، فيما حرض زملاؤه على إحاطته واحتضانه في مشهد عاطفي.
ونال دوناروما تصفيقاً حاراً من الجماهير كلها في المدرجات.
وتحدّث المدرب الإسباني لويس إنريكي الذي تحمّل مسؤولية قرار الاستغناء عن دوناروما، خلال المؤتمر الصحفي، قائلاً: «من الجميل دائماً رؤية دعم الجماهير. أفهم أنها لحظة خاصة بالنسبة لجيجيو (جانلويجي). من الصعب على الجميع التعامل مع الأمر، لكن من الرائع رؤية هذا الشعور بالثقة والتقدير من جانب المشجعين». وفي سياق منفصل، عرض النادي الباريسي على أرضية الملعب الكؤوس الخمس التي تُوّج بها في عام 2025: دوري أبطال أوروبا، الكأس السوبر الأوروبية، الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، وكأس الأبطال.

