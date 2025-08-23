التغيير والمدى الطويل يمنحان «جوف» فرصة العودة لمنصات التتويج

نيويورك (د ب أ)

تأمل لاعبة التنس الأميركية جوف أن يساعدها التغيير، الذي أجرته في فريقها التدريبي، قبل انطلاق بطولة أميركا المفتوحة، على المنافسة على لقب آخر في البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن اللاعبة الأميركية، التي فازت بأول ألقابها في البطولات الكبرى في بطولة أميركا المفتوحة 2023، كانت تكافح مع إرسال غير مستقر، وقررت الانفصال عن مدربها مات دالي وتعيين مدرب في علم الحركة الحيوية جافين ماكميلان. وكان ماكميلان قاد البيلاروسية أرينا سابالينكا للتغلب على مشاكل كبيرة في الإرسال عام 2022، وبالرغم من أن دالي ساعد «جوف» على الفوز ببطولة فرنسا المفتوحة قبل شهرين فقط، إلا أن اللاعبة المصنفة الثالثة عالمياً لم ترغب في التأخير في إعدادها لبطولة أميركا المفتوحة.

وقالت جوف: «كان قراراً مفاجئاً جداً. جافين أصبح متاحاً، وشعرت أن هذا هو أفضل قرار لتحسين طريقة لعبي على الأقل، وكان علي أن أستمع إلى إحساسي وأتخذ القرار بناء عليه». وأضافت: «أعتقد أن مات مدرب عظيم وشخص رائع وأحببت العمل معه للغاية. للحقيقة كانت شراكتنا ناجحة جداً، ولكنني أنظر إلى المدى الطويل». وأكدت: «أعلم أن جافين لديه خبرة سابقة في هذا المجال، لذا آمل أن أستفيد من معرفته وأرى ماذا يمكن أن يحدث؟». وكانت جوف تتدرب على إرسالها في ملاعب التدريب أثناء هطول الأمطار يوم الأربعاء الماضي، وتعلم أن الوقت قصير قبل مباراتها في الدور الأول أمام الأسترالية أيلا تموليانوفيتش يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت جوف: «آمل أن أتمكن من الإعداد الجيد بحلول ذلك الوقت. وإذا لم يحدث ذلك، فهناك بقية هذا العام للعمل على ذلك. لكنني أعلم أنني كنت بحاجة إلى إجراء تغيير، تغيير تقني، ولا أريد إضاعة الوقت في الاستمرار في ارتكاب الأخطاء».