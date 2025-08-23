الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

التغيير والمدى الطويل يمنحان «جوف» فرصة العودة لمنصات التتويج

التغيير والمدى الطويل يمنحان «جوف» فرصة العودة لمنصات التتويج
23 أغسطس 2025 14:00

نيويورك (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ألكاراز «الرابح الأكبر» في «أغنياء التنس»!
لاعبو التنس الأميركي.. حان وقت الرجال بعد 22 عاماً!

تأمل لاعبة التنس الأميركية جوف أن يساعدها التغيير، الذي أجرته في فريقها التدريبي، قبل انطلاق بطولة أميركا المفتوحة، على المنافسة على لقب آخر في البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام».
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن اللاعبة الأميركية، التي فازت بأول ألقابها في البطولات الكبرى في بطولة أميركا المفتوحة 2023، كانت تكافح مع إرسال غير مستقر، وقررت الانفصال عن مدربها مات دالي وتعيين مدرب في علم الحركة الحيوية جافين ماكميلان. وكان ماكميلان قاد البيلاروسية أرينا سابالينكا للتغلب على مشاكل كبيرة في الإرسال عام 2022، وبالرغم من أن دالي ساعد «جوف» على الفوز ببطولة فرنسا المفتوحة قبل شهرين فقط، إلا أن اللاعبة المصنفة الثالثة عالمياً لم ترغب في التأخير في إعدادها لبطولة أميركا المفتوحة.
وقالت جوف: «كان قراراً مفاجئاً جداً. جافين أصبح متاحاً، وشعرت أن هذا هو أفضل قرار لتحسين طريقة لعبي على الأقل، وكان علي أن أستمع إلى إحساسي وأتخذ القرار بناء عليه». وأضافت: «أعتقد أن مات مدرب عظيم وشخص رائع وأحببت العمل معه للغاية. للحقيقة كانت شراكتنا ناجحة جداً، ولكنني أنظر إلى المدى الطويل». وأكدت: «أعلم أن جافين لديه خبرة سابقة في هذا المجال، لذا آمل أن أستفيد من معرفته وأرى ماذا يمكن أن يحدث؟». وكانت جوف تتدرب على إرسالها في ملاعب التدريب أثناء هطول الأمطار يوم الأربعاء الماضي، وتعلم أن الوقت قصير قبل مباراتها في الدور الأول أمام الأسترالية أيلا تموليانوفيتش يوم الثلاثاء المقبل.
وقالت جوف: «آمل أن أتمكن من الإعداد الجيد بحلول ذلك الوقت. وإذا لم يحدث ذلك، فهناك بقية هذا العام للعمل على ذلك. لكنني أعلم أنني كنت بحاجة إلى إجراء تغيير، تغيير تقني، ولا أريد إضاعة الوقت في الاستمرار في ارتكاب الأخطاء».

كوكو جوف
أرينا سابالينكا
بطولة أميركا المفتوحة
آخر الأخبار
بوتين وشي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تقرير صحفي: بوتين يزور الصين الأسبوع المقبل
اليوم 17:15
«أرقام القمة» لم تنصف «العنابي»
الرياضة
«أرقام القمة» لم تنصف «العنابي»
اليوم 17:15
هان دوك سو، رئيس وزراء كوريا الجنوبية السابق
الأخبار العالمية
كوريا الجنوبية: الادعاء يطلب اعتقال رئيس الوزراء السابق
اليوم 17:00
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
الأخبار العالمية
لافروف يتّهم دولا بالسعي لتعطيل جهود السلام مع أوكرانيا
اليوم 16:43
سلوت: تلقي الأهداف بعد التبديلات مجرد مصادفة
الرياضة
سلوت: تلقي الأهداف بعد التبديلات مجرد مصادفة
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©