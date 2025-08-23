لاعبو التنس الأميركي.. حان وقت الرجال بعد 22 عاماً!

نيويورك (أ ب)

يمتلك لاعبو التنس الأميركيون حالياً الزخم اللازم لإنهاء الغياب الطويل عن التتويج بألقاب البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام). ويقترب الرباعي الأميركي تايلور فريتز، وبن شيلتون وفرانسيس تيافوي وتومي بول، من إنهاء فترة الغياب غير المسبوقة لأميركا عن ألقاب بطولات الجراند سلام في منافسات فردي للرجال، وربما يكونون أخيراً على أتم استعداد للفوز بأحد تلك الكؤوس، إذا كان هناك أي لاعب آخر غير الإيطالي يانيك سينر أو الإسباني كارلوس ألكاراز يمكنه تحقيق ذلك مرة أخرى، وذلك في بطولة أميركا المفتوحة التي تنطلق غداً الأحد.

وقال فريتز «27 عاماً»، المصنف الرابع في بطولة أميركا، والذي كان وصيفاً لسينر قبل ثلاثة أعوام في ذات البطولة: «لدينا مجموعة قوية للغاية. نحن الأقرب من أي وقت مضى». وأضاف: «هناك عدة لاعبين بمستوى يؤهلهم للفوز بلقب إحدى بطولات الجراند سلام. نحن قريبون جداً، لكن الخطوة الأخيرة تبقى دائماً الأصعب». ومر 22 عاماً منذ أن توج لاعب أميركي بلقب في بطولات الجراند سلام. كانت مشاركة فريتز في نهائي بطولة أميركا المفتوحة 2024 هي الأولى خلال 15 عاماً التي يحصل فيها لاعب أميركي على فرصة التنافس على لقب فردي في إحدى البطولات الكبرى. فريتز، والمصنف السادس بن شيلتون 22 عاماً، والمصنف السابع عشر فرانسيس تيافوي، وصل كل منهم إلى قبل نهائي إحدى البطولات الكبرى مرتين، بينما المصنف الرابع عشر تومي بول بلغ هذه المرحلة مرة واحدة فقط. وقال مدرب الفريق الأميركي في بطولة كأس ديفيز، بوب بريان، الفائز بـ16 لقباً في بطولات الجراند سلام في منافسات الزوجي: «وصول تايلور إلى نهائي بطولة أميركا المفتوحة سيحفز تومي وبن وفرانسيس... هذا هو الحال دائماً مع هذا الجيل: إنهم يلهمون بعضهم البعض. الآن يرون أنفسهم قادرين على الوصول إلى نهائي إحدى البطولات الكبرى. الأمر لم يعد بعيد المنال أو مستحيلاً». وقضى اللاعبون الأربعة بعض الوقت ضمن قائمة المصنفين العشرة الأوائل. في الحقيقة، عندما حقق بن شيلتون هذا الإنجاز في يونيو، كان قد انضم لفريتز وبول لمنح بلادهم ثلاثة مقاعد في مجموعة النخبة للمرة الأولى منذ 2006.

في الوقت نفسه، تحتل اللاعبات الأميركيات أربعة مراكز في المراكز التسعة الأولى من تصنيف الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، وخمسة من أول 11 لاعبة.

وتواصل اللاعبات الأميركيات حصد الأماكن في المباريات النهائية - على الأقل شاركت لاعبة واحدة في آخر أربع بطولات كبرى، وفزن بلقبين. وقال فريتز مبتسماً: «تحملت السيدات العبء لفترة طويلة للغاية». بالطبع ساعد وجود سيرينا وليامز، الحائزة على 23 لقباً فردياً في بطولات الجراند سلام، وفينوس وليامز، الحائزة على سبعة ألقاب، لكن هناك أيضاً بطولات حققتها كوكو جوف، وماديسون كيز، وصوفيا كينين، وسلواني ستيفنز منذ عام 2017.

والآن ربما حان وقت الرجال. وقالت الأميركية جيسيكا بيجولا، التي كانت وصيفة المصنفة الأولى البيلاروسية أرينا سابالينكا في بطولة أميركا المفتوحة العام الماضي:«بالتأكيد، سيكون هناك الكثير من الضجة حولهم قبل انطلاق بطولة أميركا المفتوحة. أعلم أنهم يحبون اللعب هناك ويريدون تقديم أداء جيد أيضاً». مر وقت طويل، كما يعلم الجميع، منذ فوز أندي روديك ببطولة أميركا المفتوحة عام 2003، حيث كان هذا هو آخر لقب في البطولات الكبرى للاعب أميركي، وهي حقيقة سمعها الجيل الحالي أكثر مما يحبون تذكره. ويتواجد 14 لاعباً أميركياً في قائمة المصنفين الـ100 الأوائل.

وقالت كيز، الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي: «أعتقد أن الأمر يحدث على موجات. حقاً أعتقد ذلك. فستجد بعض الأشخاص يصابون بالهلع بسبب الفجوة القائمة، ثم تظهر مجموعة كبيرة من اللاعبين معا، لأنهم تنافسوا مع بعضهم البعض ودفعوا بعضهم في فئة الناشئين. وتوقع حدوث ذلك كل خمس إلى سبع سنوات، أمر غير واقعي». هناك أيضاً مجموعة من اللاعبين الأميركيين الشباب ضمن أفضل 100 لاعب عالمي، من بينهم المصنف 31 براندون ناكاشيما (24 عاماً)، والمصنف 32 أليكس ميشيلسن (20 عاماً)، والمصنف 50 ليرنر تين (19 عاماً)، والمصنف 81 إيثان كوين (21 عاماً)، والمصنف 83 سيباستيان كوردا (25 عاماً)، والمصنف 91 جنسون بروكسبي (24 عاماً). وقال مارك إين، رئيس بطولة واشنطن المفتوحة وعضو سابق في مجلس إدارة الاتحاد الأميركي للتنس:«ما يمكنك فعله هو منح نفسك الفرص. والآن، لدينا الكثير من الفرص المتاحة».