الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بونيفاس يخضع للفحص الرابع قبل انتقاله لميلان

بونيفاس يخضع للفحص الرابع قبل انتقاله لميلان
23 أغسطس 2025 14:06

برلين (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن فيكتور بوينفاس، مهاجم فريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، سيخضع لفحص طبي رابع في ميلان اليوم السبت، وسط شكوك حول ما إذا كانت الصفقة ستتم كما هو مخطط لها. ووفقاً لصحيفة «لاجزيتا ديلو سبورت» الإيطالية، اتفق الناديان على انتقال اللاعب لميلان معاراً مقابل 5 ملايين يورو، على أن يتم إتمام الصفقة بعد انتهاء الكشف الطبي. كما تمت مناقشة أيضاً خيار الشراء بقيمة 24 مليون يورو.
وذكرت الصحيفة الإيطالية أن بونيفاس سافر إلى ميلانو أمس الجمعة. وفي البداية خضع لفحص طبي في مستشفى لا مادونينا، وتم تقييم لياقته البدنية في «سنترو أمبروسيانو». وأجرى ميلان فحوصاً إضافية في مستشفى «جالياتزي» مع طبيب عظام موثوق، ومن المقرر أن تستمر العملية اليوم السبت. ويرجع سبب الفحوص المتكررة لمزاعم إصابتي الرباط الصليبي اللتين تعرض لهما بونيفاس خلال فترة لعبه في نادي بودو/جليمت في النرويج. كما عانى الموسم الماضي من مشاكل عضلية. وانضم بونيفاس «24 عاماً» لليفركوزن قبل عامين من فريق سانت خليوزي البلجيكي. وارتبط اسمه بالانتقال إلى فريق النصر السعودي في يناير الماضي، ولكن لم يحدث هذا. ولم يعد بونيفاس في التشكيل الأساسي في ليفركوزن، حيث إن إريك تن هاج، مدرب الفريق، يفضل الاعتماد على باتريك شيك، الذي لعب أغب مباريات الموسم الماضي تحت قيادة سلفه تشابي ألونسو. وإذا تمت هذه الصفقة، فستكون استمراراً لسلسلة رحيل اللاعبين الذين ساعدوا ليفركوزن على تحقيق الثنائية التاريخية في الدوري الألماني والكأس من دون خسارة في عام.2024 ورحل عن ليفركوزن هذا الصيف، فلوريان فيرتز، ولوكاس هراديكي، وجرانيت تشاكا، وماي كوفار، وأوديلون كوسونو، وجوناثان تاه، وجيريمي فريمبونج.

ميلان
باير ليفركوزن
النصر السعودي
