600 لاعب في «النسخة الأولى» لبطولة الفجيرة العالمية للشطرنج



الفجيرة (الاتحاد)



أعلن نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة عن تنظيم النسخة الأولى من بطولة الفجيرة العالمية للشطرنج، والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، من 25 أغسطس الجاري إلى 2 سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي في المبنى الجديد للنادي، بحضور الدكتور عبدالله علي آل بركت، رئيس اللجنة المنظمة، ورئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وإيفان سيروني، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للشطرنج، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة النادي.

واستُهل المؤتمر بكلمات شكر وتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة على رعايته الكريمة للبطولة، مؤكدين أن هذه الرعاية تمهد لظهور البطولة بأعلى مستويات التنظيم والتميز التنافسي.

ووصف الدكتور عبدالله آل بركت البطولة بأنها إحدى أقوى البطولات العالمية، استناداً إلى متوسط تصنيفات اللاعبين المشاركين، مشيراً إلى أن استضافة البطولة تعكس المكانة المرموقة لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة على الساحة الدولية.

وأضاف أن إقامة البطولة في مجمع النادي الجديد، وبمشاركة نخبة من أبطال العالم المصنفين، إلى جانب نخبة من لاعبي الإمارات المتميزين، تأتي دعماً لجهود النادي بالتعاون مع اتحاد الشطرنج لتعزيز مكانة الشطرنج الإماراتي عالمياً، كما كشف عن استضافة الفجيرة، ضمن الفعاليات المصاحبة، اجتماع لجنة حكام الاتحاد الدولي للشطرنج، إضافة إلى دورة اللعب النظيف.

من جانبه، أعلن إيفان سيروني أن البطولة تشهد مشاركة 600 لاعب من 75 دولة، موزعين على ثلاث فئات رئيسية، هي فئة السوبر ستار للاعبين المصنفين بتصنيف 2560 فما فوق، والتي تضم 44 لاعباً، ضمن جولات الفيدا سيركت المصنفة الأقوى عالمياً، بطولة الأساتذة «الماستر» للمصنفين فوق 2200 بمشاركة 330 لاعباً، إلى جانب البطولة المفتوحة للاعبين تحت تصنيف 2200، والتي تشهد مشاركة بارزة لعدد من اللاعبين الإماراتيين، منهم عمار السدراني، وروضة السركال، وعمران الحوسني، وعبدالرحمن الطاهر.

واختتم المؤتمر بالتأكيد على أن البطولة تمثل إضافة نوعية للرياضة الإماراتية عامة وللشطرنج خاصة، وتعد فرصة مثالية للاعبين المحليين للاحتكاك بأقوى المصنفين على مستوى العالم.