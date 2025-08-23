الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

600 لاعب في «النسخة الأولى» لبطولة الفجيرة العالمية للشطرنج

600 لاعب في «النسخة الأولى» لبطولة الفجيرة العالمية للشطرنج
23 أغسطس 2025 14:12


الفجيرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير الكويت في وفاة الشيخة سعاد عبدالله
«الأمن السيبراني»: أكثر من 12 ألف اختراق عبر شبكات «الواي فاي» في الإمارات منذ بداية العام


أعلن نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة عن تنظيم النسخة الأولى من بطولة الفجيرة العالمية للشطرنج، والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، من 25 أغسطس الجاري إلى 2 سبتمبر المقبل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي في المبنى الجديد للنادي، بحضور الدكتور عبدالله علي آل بركت، رئيس اللجنة المنظمة، ورئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وإيفان سيروني، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للشطرنج، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة النادي.
واستُهل المؤتمر بكلمات شكر وتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة على رعايته الكريمة للبطولة، مؤكدين أن هذه الرعاية تمهد لظهور البطولة بأعلى مستويات التنظيم والتميز التنافسي.
ووصف الدكتور عبدالله آل بركت البطولة بأنها إحدى أقوى البطولات العالمية، استناداً إلى متوسط تصنيفات اللاعبين المشاركين، مشيراً إلى أن استضافة البطولة تعكس المكانة المرموقة لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة على الساحة الدولية.
وأضاف أن إقامة البطولة في مجمع النادي الجديد، وبمشاركة نخبة من أبطال العالم المصنفين، إلى جانب نخبة من لاعبي الإمارات المتميزين، تأتي دعماً لجهود النادي بالتعاون مع اتحاد الشطرنج لتعزيز مكانة الشطرنج الإماراتي عالمياً، كما كشف عن استضافة الفجيرة، ضمن الفعاليات المصاحبة، اجتماع لجنة حكام الاتحاد الدولي للشطرنج، إضافة إلى دورة اللعب النظيف.
من جانبه، أعلن إيفان سيروني أن البطولة تشهد مشاركة 600 لاعب من 75 دولة، موزعين على ثلاث فئات رئيسية، هي فئة السوبر ستار للاعبين المصنفين بتصنيف 2560 فما فوق، والتي تضم 44 لاعباً، ضمن جولات الفيدا سيركت المصنفة الأقوى عالمياً، بطولة الأساتذة «الماستر» للمصنفين فوق 2200 بمشاركة 330 لاعباً، إلى جانب البطولة المفتوحة للاعبين تحت تصنيف 2200، والتي تشهد مشاركة بارزة لعدد من اللاعبين الإماراتيين، منهم عمار السدراني، وروضة السركال، وعمران الحوسني، وعبدالرحمن الطاهر.
واختتم المؤتمر بالتأكيد على أن البطولة تمثل إضافة نوعية للرياضة الإماراتية عامة وللشطرنج خاصة، وتعد فرصة مثالية للاعبين المحليين للاحتكاك بأقوى المصنفين على مستوى العالم.

الإمارات
الفجيرة
الشطرنج
نادي الفجيرة للشطرنج
آخر الأخبار
بوتين وشي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تقرير صحفي: بوتين يزور الصين الأسبوع المقبل
اليوم 17:15
«أرقام القمة» لم تنصف «العنابي»
الرياضة
«أرقام القمة» لم تنصف «العنابي»
اليوم 17:15
هان دوك سو، رئيس وزراء كوريا الجنوبية السابق
الأخبار العالمية
كوريا الجنوبية: الادعاء يطلب اعتقال رئيس الوزراء السابق
اليوم 17:00
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
الأخبار العالمية
لافروف يتّهم دولا بالسعي لتعطيل جهود السلام مع أوكرانيا
اليوم 16:43
سلوت: تلقي الأهداف بعد التبديلات مجرد مصادفة
الرياضة
سلوت: تلقي الأهداف بعد التبديلات مجرد مصادفة
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©