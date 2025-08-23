كومباني: بايرن ميونيخ أجاب عن كل التساؤلات!



برلين (د ب أ)



قال فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، عن فريقه إنه أجاب عن كل التساؤلات التي كانت تحيط بالفريق في أرض الملعب، وذلك بعد فوزه على لايبزج 6 - صفر في افتتاحية مباريات الدوري الألمانية (البوندسليجا).

وقال عقب المباراة: «كانت هناك الكثير من الأسئلة قبل المباراة، وأجبنا عنها في أرض الملعب، حافظنا على هدوئنا، وركزنا على المباراة، وركزنا طاقتنا على المباراة، الأساس كان موجوداً».

وأضاف:«كانت أمسية رائعة للغاية في أليانز أرينا، تحدثنا عن ثلاث قضايا، لكن ستظل بيننا في غرفة استبدال الملابس».

وكانت قائمة بايرن موضوع نقاش كبير، بعد أن فقد العديد من اللاعبين، لكنه لم ينجح في التعاقد مع عدد كاف من البدلاء.

ورحل عن الفريق توماس مولر، وليروي ساني، وكينجسلي كومان، وماتيس تيل، وباول فانر، وجواو بالينيا، وإريك داير، بينما تعاقد بايرن حتى الآن مع الجناح لويس دياز ولاعب الوسط توم بيشوف، والمدافع جوناثان تاه.

وغاب بيشوف عن المباراة أمام لايبزج بسبب استئصال الزائدة الدودية، في حين تشمل قائمة المصابين لاعب الوسط جمال موسيالا والمدافعين ألفونسو ديفيز وهيروكي إيتو.

وسيعاني بايرن كثيراً إذا أصيب لاعبون آخرون، لكن بطل الدوري الألماني يرغب في توفير المال، ولن يتعاقد مع لاعب آخر إلا على سبيل الإعارة لتعزيز خط هجومه الضعيف.

ولكن، حالياً سيحتفل اللاعبون بالبداية الرائعة للموسم، بتحقيق ثاني أكبر فوز في تاريخ المباريات الافتتاحية للدوري الألماني، منذ إقامة مثل هذه المباراة في 2002.

ويملك بايرن أكبر فوز في تاريخ المباريات الافتتاحية للدوري الألماني عندما تغلب على شالكه 8 - صفر في 2020، والآن عادل الفريق ثاني أفضل أرقامه في المباريات الافتتاحية، حيث سبق له الفوز 6 - صفر على فيردر بريمن في 2016.

وقال ليون جوريتسكا، لاعب خط وسط بايرن: «إن البداية كانت مثالية. وعندما يكتسب الفريق زخماً، فإنه يكتسبه بالفعل بشكل كبير. ثم يقدم عرضاً جيداً، ما يجعل الجمهور يشجعه، وينضم الجمهور أيضاً».

وأضاف هاري كين الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك): «أردنا توصيل رسالة من البداية، خاصة أن أول مباراة بالدوري كانت على أرضنا، وأعتقد أننا أوصلنا الرسالة».