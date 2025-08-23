الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
«الخماسي الحديث» يوزع الحقائب الإدارية في الاجتماع الأول

23 أغسطس 2025 15:30

 
علي معالي (أبوظبي)

يعقد اتحاد الخماسي الحديث، بعد تشكيله الجديد، اجتماعاً في النصف الأول من سبتمبر المقبل، لتوزيع الحقائب الإدارية للمجلس في الاجتماع الأول للمجلس، والذي يترأسه في دورته الثانية الدكتورة هدى المطروشي، ويتميز مجلس الإدارة الجديد بالعديد من الوجوه الشبابية، وصل عددهم إلى 4 أعضاء، وهم وضاح سالم الحارثي، وأحمد عبدالرحيم الجناحي، وأحمد علي البادي، وعدنان الهاشمي، لينضموا إلى القدامى، ناصر المعمري، وعائشة سيف الصيري.
وهناك العديد من الأفكار المهمة التي تدرسها وتبحثها الدكتورة هدى المطروشي، مع توزيع الحقائب الجديدة، بجانب مفاجآت يتم الإعلان عنها في توقيتها، خاصة ما يهم الرياضة النسائية لهذه اللعبة الحديثة على ملاعبنا، ونظراً لسفر عدد من أعضاء المجلس، تم ترحيل الاجتماع الأول إلى الشهر المقبل، ومن المتوقع أن تشهد اللعبة طفرة، في ظل وجود عدد من الأعضاء الشباب، بطموحات كبيرة للمستقبل. 

الإمارات
اتحاد الخماسي الحديث
هدى المطروشي
