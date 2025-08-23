«رابطة المحترفين» تعلن مواعيد «5 جولات» للدوري



معتز الشامي (أبوظبي)



أعلنت رابطة المحترفين، مواعيد «5 جولات» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بداية من «الجولة الثالثة» إلى «الجولة السابعة»، قبل تجمع المنتخب الأول لكرة القدم في نوفمبر المقبل للمشاركة في كأس العرب بالدوحة.

وتُقام أغلب الجولات على 3 أيام لمراعاة المشاركات الخارجية لأندية «دورينا»، حيث يشهد سبتمبر انطلاق مباريات «دوري أبطال آسيا النخبة»، و«دوري الأبطال 2»، بالإضافة إلى كأس الخليج للأندية الأبطال أواخر سبتمبر.

فيما تقام الجولة الثالثة على 3 أيام 11و12و13 سبتمبر، وتشهد الجولة «قمتين كبيرتين»، الأولى بين الجزيرة والنصر 13 سبتمبر المقبل في الساعة الخامسة و40 دقيقة مساءً، بينما تعقبها قمة من نوع خاص بين الوصل والعين على استاد زعبيل في الساعة الثامنة والربع مساءً.

وتقام الجولة الرابعة أيضاً على 3 أيام، في 19 و20 و21 سبتمبر، وتشهد الجولة «ديربي دبي» بين النصر وضيفه شباب الأهلي 20 سبتمبر، بينما يلتقي الشارقة في ختام الجولة نفسها أمام عجمان في «ديربي الجارين».

وتشهد الجولة الخامسة صراعاً قوياً ربما ترسم ملامح المنافسة على الصدارة، ب3 «قمم» و«ديربيات»، حيث تقام الجولة 24 و25 و25 سبتمبر، ويشهد اليوم الأول «ديربي أبوظبي» بين الجزيرة وضيفه الوحدة، وفي اليوم الثاني للجولة تُقام «قمتان كبيرتان»، الأولى بين شباب الأهلي والعين على استاد راشد، يليها المواجهة الأولى بين الوصل بقيادة لويس كاسترو، والشارقة بثوبه الجديد بقيادة الصربي ميلوش مدرب «الإمبراطور» السابق.

بينما يتوقف الدوري لمشاركات الأندية والمنتخب، ويعود بالجولة السادسة التي تُقام على دفعتين 16 و17 أكتوبر المقبل، وتختزل الإثارة فيها لـ «ديربي دبي» بين الوصل وضيفه النصر في ختام الجولة.

وتقام الجولة السابعة على 3 أيام، وتحديداً 30 و31 أكتوبر وأول نوفمبر، وتشهد 3 مباريات مثيرة، الأولى في الافتتاحية بين الوحدة وضيفه النصر، كما يشهد اليوم نفسه مواجهة نارية متوقعة بين شباب الأهلي وضيفه الشارقة، ويتوقع أن يستمر صراع أنديتنا على قمة الترتيب هذا الموسم لأبعد من الجولة السابعة، في ظل جاهزية أغلب الفريق للموسم الـ18 في عهد الاحتراف، الذي يشهد صراعاً وصداماً شرساً في جميع المباريات على حد سواء.