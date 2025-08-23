21 ميدالية للإمارات في بطولة غرب آسيا للقوة البدنية



حصد منتخب القوة البدنية 21 ميدالية في بطولة غرب آسيا للقوة البدنية، والتي اختتمت في قطر بمشاركة 10 دول، وتوزعت بين 7 ذهبيات و6 فضيات و8 برونزيات، في حصيلة دولية متميزة وإضافة إلى سجل إنجازات الدولة في القوة البدنية.

أحرز عبدالرحمن الجنيبي ذهبية و3 فضيات في وزن 63 كيلوجراماً، بينما نال جون أندوس ذهبية وفضية وبرونزية في وزن 105 كيلوجرامات، ومحمد الكعبي ذهبية و3 برونزيات في وزن 93 كيلو جراماً، ووليد جمول ذهبية وبرونزية في الوزن المفتوح، وعيسى المرزوقي برونزية في وزن 83 كيلوجراماً، و3 ميداليات في بطل الأبطال والمجموع العام وأفضل لاعب.

وبارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، للأسرة الرياضية الإماراتية، ولاعبي منتخب القوة البدنية إنجازهم الدولي، مثمناً جهود الجهازين الفني والإداري، داعياً إلى تعزيز صفوف المنتخب بكل عناصر القوة والتميز، استعداداً لاستضافة بطولة العالم للقوة البدنية التي تقام في الفجيرة خلال يونيو 2026، ومواصلة التدريبات وصولاً إلى أفضل النتائج.

وشارك فيصل الغيص الزعابي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي، ورئيس اتحاد غرب آسيا، في مراسم تتويج نخبة من الفائزين في البطولة، وثمن دعم ورعاية الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، مما مهد الطريق إلى الإنجاز الدولي، مشيراً إلى المستويات الفنية العالية التي شهدتها البطولة.

وضمت بعثة المنتخب فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس الإدارة، والمدرب عبد الله المازمي، والحكم الدولي إبراهيم عبدالله جاسم العلي، رئيس لجنة حكام القوة البدنية في الاتحاد إدارياً للبعثة، فيما مثل الإمارات في إدارة المنافسات الحكم الدولي سعيد الماس.