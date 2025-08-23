نوتنجهام «مصدوم» من «التصريحات الجريئة» لسانتو!



لندن (د ب أ)



يعتزم نونو إسبريتو سانتو، المدير الفني لفريق نوتنجهام فورست الإنجليزي لكرة القدم، أن يقود الفريق في مباراته أمام كريستال بالاس الأحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن نونو أشعل التكهنات بأنه على أعتاب الرحيل عن الفريق، عندما قال «حيث يوجد دخان، فهناك نار».

واعترف المدرب البرتغالي، الذي وقع على عقد جديد في يونيو الماضي، بعدما قاد فورست للعب في البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ عام 1995، أن علاقته مع مالك النادي إيفاجيلوس ماريناكيس تدهورت، ويرجع ذلك جزئياً إلى وصول المدير العالمي لكرة القدم إيدو جاسبار.

وشعر مسؤولو النادي بالصدمة من تصريحاته الجريئة في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة كريستال بالاس، والذي جاء بعد أسبوع من انتقاده العلني لنشاط النادي في سوق الانتقالات الصيفية.

ولكن يتوقع أن يقود نونو مباراة فريقه الأحد، إلا إذا حدث تغيير درامي في الفترة التي تسبق المباراة.

وتدرب فورست صباح السبت، ويسافر إلى لندن، وتحمل المباراة إثارة إضافية، لأن نوتنجهام فورست أخذ مكان كريستال بالاس في الدوري الأوروبي بعد أن تم استبعاد النادي اللندني بسبب خرقه لقواعد الملكية المتعددة للأندية.