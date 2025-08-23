ماركيز يحطم «قياسي اللفة» مرتين في «بالاتون بارك»

لندن (رويترز)

حطم مارك ماركيز متسابق فريق دوكاتي الرقم القياسي لزمن اللفة في حلبة بالاتون بارك مرتين اليوم السبت، ليقتنص مركز أول المنطلقين في سباق جائزة المجر الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية، بينما خاض زميله في الفريق فرانشيسكو بانيايا أسوأ تجارب تأهيلية له هذا الموسم.

وسينضم إلى ماركيز، الذي يتصدر الترتيب العام لبطولة العالم، في الصف الأمامي ماركو بيتسيكي من فريق أبريليا وفابيو دي جيانانتونيو من فريق (في.آر.46 ريسنج)، إذ خاض كل منهما معركة خلال التجارب الأولى للوصول للتجارب التأهيلية.

وقال ماركيز: "إنها مفاجأة (رؤيتهما في الصف الأمامي) وفي نفس الوقت، لا لأننا لا يمكن أن ننسى أننا في حلبة جديدة.

"في كل مرة تستبدل الإطارات بأخرى جديدة، تجد أفاقاً جديدة. لذلك كانوا قادمين من التجارب الأولى وحقيقة أنهم نفذوا بالفعل هجومين زمنيين.

"كانا سريعين للغاية، لكننا قمنا بعملنا. سعيد جدا بالانطلاق من الصف الأمامي خاصة من مركز أول المنطلقين".

وشهدت الحصة الكثير من الإثارة، إذ تعرض بيدرو أكوستا من فريق (كيه.تي.إم)، الأسرع في التجارب الحرة أمس الجمعة، لحادث مبكر أدى إلى تدمير دراجته.

وانطلق أكوستا مسرعاً نحو الحاجز، واستخدم إحدى الدراجات التي تنقل المتسابقين إلى منطقة الفرق خلف المرأب.

ورغم أنه تمكن من إكمال لفة إضافية، إلا أنه لم يحقق سوى المركز السابع بدراجته الاحتياطية.

ورد ماركيز على اقتراب منافسيه من رقمه القياسي الأول للفة بالخروج مرة أخرى، وتحقيق زمن قياسي آخر قدره دقيقة واحدة و36.518 ثانية، لينتزع مركز أول المنطلقين للمرة الثامنة له هذا الموسم.

وتأهل شقيقه أليكس، الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب البطولة بفارق 142 نقطة خلفه، في المركز 11.

ومع ذلك، سيبدأ متسابق فريق جريسيني ريسنج من المركز 14، بعد حصوله على عقوبة التأخر ثلاثة مراكز عند الانطلاق بسبب القيادة ببطء على خط السباق أثناء التجارب وإعاقة متسابق آخر.

وكانت الصدمة الأكبر في فترة ما بعد الظهر من نصيب بانيايا، الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب بطولة العالم، لكنه عانى في الجولات الأخيرة.

ولم يتمكن بطل العالم مرتين من تحقيق سوى المركز 15، ليغيب عن التجارب الثانية للمرة الأولى هذا الموسم، وشوهد المتسابق الإيطالي يهز رأسه بعد زمنه المخيب للآمال للفة.