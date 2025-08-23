نيوكاسل يجهز دفاعه لوقف خطورة نجم ليفربول



لندن (د ب أ)



وضع إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد، مدافعيه في حالة تأهب قصوى استعدادا لمواجهة لاعب كان يتمنى تواجده مع فريقه هذا الموسم.

ويتوجه ليفربول إلى ملعب سانت جيمس بارك مساء الاثنين، وما زال الأمل يحذوه في ضم نجم هجوم نيوكاسل، السويدي ألكسندر إيزاك، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وتعاقد ليفربول بالفعل مع المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي، الذي تردد أن نيوكاسل كان يعول عليه لتعويض الرحيل المحتمل لإيزاك.

وانتقل إيكيتيكي البالغ من العمر 23 عاماً، إلى ليفربول مقابل 69 مليون جنيه إسترليني (93 مليون دولار) قادماً من آينتراخت فرانكفورت الشهر الماضي، بعد أن كان هدفاً طويل الأمد لنيوكاسل.

وبعد فشل نيوكاسل في ضم المهاجم الفرنسي، يضطر الفريق لمواجهته في سعيه لتحقيق أول فوز له في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هاو: «لا شك أنني معجب بهوجو، وأحببته لسنوات عديدة، يتمتع بصفات رائعة وقد أظهر ذلك في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز، قدم أداءً رائعاً في أول مباراة له ضد بورنموث».

وأضاف «يتمتع بحركة ممتازة وذكاء ومهارة في الكرات العالية، ويسجل الأهداف بكلتا القدمين، مهمتنا هي الحفاظ عليه هادئاً، سيشكل تهديداً كبيراً هذا العام».

وقدم إيكيتيكي نفسه بصورة مثالية مع ليفربول، حيث سجل هدفاً في مباراة الدرع الخيرية، التي خسرها ليفربول أمام كريستال بالاس، قبل أن يحرز هدفاً خلال الفوز على بورنموث 4- 2، في الجولة الافتتاحية للدوري نهاية الأسبوع الماضي.