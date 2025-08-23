الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الإمارات للدراجات» يتألق في طوافي «ليدل» و«رينيوي»

«الإمارات للدراجات» يتألق في طوافي «ليدل» و«رينيوي»
23 أغسطس 2025 19:17

برلين - بروكسل (وام)

فاز الإكوادوري جوناتان نارفايز دراج فريق الإمارات اكس آر جي للدراجات الهوائية، بالمرحلة الثانية من طواف ليدل ألمانيا بعد سباق سريع مثير بين ثلاثة دراجين.
وحقق نارفايز انتصاره الأول منذ اللقب الوطني في فبراير الماضي، بعدما اندفع بقوة عبر خط النهاية خلال السباق متوجاً جهوده التي بذلها من أجل الوصول إلى اللقب.
وبهذا الفوز بات نارفايز يتأخر بثانية واحدة فقط عن صدارة الترتيب العام، التي يحتفظ بها الآن ويرنسكولد.
وفي طواف رينوي، قدم الدراج البلجيكي تيم ويلينز أداءً مميزاً لصالح فريق الإمارات إكس آر جي، حيث أنهى مرحلة السباق الحاسمة في المركز الثالث بعد صراع شاق على صعود جبل مور فان جيراردسبيرجن الشهير.
وارتقى تيم إلى المركز الثالث في الترتيب العام قبل المرحلتين الأخيرتين، بعد أن خسر الفوز في المرحلة الثالثة لصالح الهولندي ماتيو فان دير بويل (فريق ألبيسين-ديسونينك)، بينما حلّ أرنو دي لي (لوتو) ثانياً. ورغم خسارته للمرحلة، فإن البطل البلجيكي قدّم أداءً رائعاً رفعه إلى تصنيف الترتيب العام، في انتظار المرحلتين الأخيرتين لتحديد بطل نسخة هذا العام.

الإمارات للدراجات
