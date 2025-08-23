الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوارديولا يثق في تعافي السيتي بعد «عثرة توتنهام»

جوارديولا يثق في تعافي السيتي بعد «عثرة توتنهام»
23 أغسطس 2025 19:30

لندن (د ب أ)

يثق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، في قدرة فريقه على تجاوز آثار الهزيمة على أرضه ووسط جماهيره أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتلقى السيتي خسارة أولى هذا الموسم بثنائية دون رد، لحساب الجولة الثانية من البريميرليج، ليبدأ الفريق السماوي في التعثر سريعاً، بعد الفوز في الجولة الافتتاحية على ولفرهامبتون برباعية نظيفة.
وقال جوارديولا عقب المباراة إن الوقت مازال مبكراً، ولا يساوره شعور بالقلق بشأن فريقه وأضاف في تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: "مباراتنا ضد توتنهام هذا الموسم كان فيها الكثير من التحضير الخلفي والرقابة الفردية، كما كان الحال في السابق ضد برينتفورد". وسبق للدنماركي توماس فرانك مدرب توتنهام أن درب برينتفورد، حيث فرض التعادل على السيتي بقيادة جوارديولا بهدفين لمثلهما.
وتابع جوارديولا حديثه: "عليك أن تلعب بطريقة مختلفة، افتقدنا بعض الأمور البسيطة، ولم أطلب من اللاعبين أبدا أن يقدموا أشياءً استثنائية". وواصل: "ليس لدي أي شكوك بشأن فريقي، في الموسم الماضي لم ننجز، لكننا كنا جيدين للغاية في التدريبات، ربما افتقدنا بعض الأمور البسيطة تحت الضغط، لكننا صنعنا ما يكفي من الفرص، وهذه هي كرة القدم" وأصر الإسباني على أن فريقه لا يعاني من أزمة معلقاً: "بعد الفوز برباعية أمام "وولفز" في الجولة الأولى الجميع تحدث بأن كل شيء على ما يرام، وقلت إنها مجرد مباراة واحدة". وتابع: "أعرف كيف نعمل وماذا يفعل اللاعبون، هناك أشياء جيدة كثيرة، لكن علينا أن نتحسن". وأخيراً قال مدرب السيتي: "خطوة بخطوة سنتحسن ونصنع المزيد من الروابط".

مانشستر سيتي
جوارديولا
توتنهام
