مجرشي يدعو جماهير الأهلي للخروج إلى الشوارع احتفالاً بـ«السوبر»



الرياض (د ب أ)



دعا علي مجرشي، مدافع الأهلي، جماهير فريقه إلى الخروج للشوارع، وانتظار فريقه للاحتفال بلقب كأس السوبر السعودي الذي تُوج به الفريق.

ونجح الأهلي في الفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على النصر 5-3 بضربات الترجيح، عقب نهاية المباراة بالتعادل 2-2.

ووجه مجرشي رسالة للجماهير مطالباً إياهم بانتظار الفريق في كورنيش جدة، من أجل الاحتفال باللقب، مثلما حدث في احتفالات الفريق بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة في مايو الماضي.

وتحدث مجرشي في تصريحات إعلامية عقب نهاية المباراة عن كواليس غرفة ملابس اللاعبين قبل اللقاء، حيث قال إن فريقه كان لديه شعور جيد قبل المباراة، وأن زملاءه سعوا لاستغلال ذلك وتحقيق اللقب.

وأضاف مجرشي: «لم نتوقع المشاركة نظراً لوجود العديد من البطولات التي تنتظرنا هذا الموسم، لكن مع المشاركة تعاهدنا كلاعبين على العمل بقوة من أجل المنافسة على اللقب، ولم نفقد الأمل أمام النصر، وعملنا بمنتهى القوة حتى بعد التأخر مرتين، نحرص على التطور واكتساب الخبرات التي يمكن خلالها مساعدة الفريق».