الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ميندي فخور بلقب «القائد» مع الأهلي

ميندي فخور بلقب «القائد» مع الأهلي
23 أغسطس 2025 19:39

 
الرياض (د ب أ)

أبدى السنغالي إدوارد ميندي، حارس الأهلي، سعادته الكبيرة وفخره، بعدما تُوج بلقب كأس السوبر السعودي قائداً لفريقه للمرة الأولى.
ونجح الأهلي في الفوز بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعدما تغلب على الأهلي 5-3 بضربات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل 2-2، ورفع ميندي الكأس قائداً للفريق، بعدما تصدى لضربة ترجيحية نفذها عبد الله الخيبري.
وقال ميندي في تصريحات صحفية بعد نهاية اللقاء إنه تحدث مع اللاعبين قبل البطولة التي لم يكن مقرراً مشاركة الفريق فيها، حيث قال لهم «بما أننا جئنا إلى هنا فلعل هناك سبب لوصولنا إلى البطولة، لذا دعونا نقاتل من أجل تحقيقها».
وأكد ميندي أن الأهلي يملك حاليا عقلية حصد البطولات، وذلك بعد تحقيقه اللقب الثاني بعد اللقب الآسيوي التاريخي قبل عدة أشهر، مشدداً على ضرورة مواصلة العمل من أجل الاستحقاقات القادمة.

السعودية
كأس السوبر السعودي
الأهلي السعودي
النصر السعودي
