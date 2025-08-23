الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مدرب توتنهام يكشف سر تفوقه على مانشستر سيتي

مدرب توتنهام يكشف سر تفوقه على مانشستر سيتي
23 أغسطس 2025 19:44

لندن (د ب أ)

كشف الدنماركي توماس فرانك المدير الفني لتوتنهام، عن سر تفوق فريقه على حساب نظيره مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفاز توتنهام في عقر دار مضيفه السيتي بهدفين دون رد، لحساب الجولة الثانية من البريميرليج، ليكرر "السبيرز" التفوق في معقل السيتيزنس بعد انتصار الموسم الماضي.
وقال توماس في تصريحات لشبكة TNT عقب المباراة: "في أول 35 دقيقة مانشستر سيتي كان أفضل بشكل واضح، لكن الهدف الذي سجلناه ساعدنا كثيراً". وأضاف المدرب صاحب الـ 51 عاماً: "في مثل هذه المباريات الكبرى ضد مانشستر سيتي، يجب عليك أن تبقى حاضراً، وتقوم بعملك على أكمل وجه". وتابع فرانك: "في الشوط الثاني لعبنا بشكل استثنائي في عدة نواح، وقد حاولنا زيادة الفارق من الأهداف وتسجيل الثالث بعد التقدم بهدفين في الأول، لكن لسوء الحظ لم نفلح في ذلك". وواصل: "لقد كانت المباراة الثانية لنا بشباك نظيفة، في حين أن الفريق خرج بست مباريات فقط الموسم الماضي دون تلقي أهداف، وهذا أمر كبير بالنسبة لي". وأضاف: "ربما يكون هذا واحد من أفضل انتصاراتنا، فالقدوم إلى ملعب الاتحاد، لمواجهة فريق المدرب بيب (جوارديولا) أمر صعب، كذلك مباراة تعكس ما وصلنا إليه والأداء الذي قدمناه". واستطرد مدرب توتنهام قائلاً إنه يرتبط عاطفياً بشكل كبير بفريقه السابق برينتفورد. وبات توتنهام يتصدر ترتيب البريميرليج قبل اكتمال منافسات الجولة الثانية، بوصوله لـ 6 نقاط من مباراتين محققاً العلامة الكاملة حتى الآن.

توتنهام
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي
