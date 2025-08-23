الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ديوكوفيتش يفتح النار على نجوم التنس!

ديوكوفيتش يفتح النار على نجوم التنس!
23 أغسطس 2025 19:53


لندن (د ب أ)

انتقد نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش زملائه اللاعبين لعدم دفاعهم عن حقوقهم ومصالحهم.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن اللاعب الصربي شارك في تأسيس رابطة اللاعبين المحترفين، والتي اتخذت إجراءات قانونية ضد بطولات التنس، في محاولة لدعم اللاعبين ومنحهم حقوقهم، كما أن ديوكوفيتش كان من أكثر المدافعين عن حق اللاعبين في زيادة قيمة الجوائز المالية وأمور أخرى.
ويشارك ديوكوفيتش في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، وهي أول بطولة له منذ مشاركته في منافسات ويمبلدون، وهو يسعى لتحقيق اللقب رقم 25 في بطولات «جراند سلام»، في الوقت الذي غاب فيه عن بطولات أساتذة التنس فئة الـ1000 نقطة في كندا وسينسيناتي، لأنه يرى أن تلك البطولات تستغرق وقتاً طويلاً للغاية.
ولم يحظ قرار مد فترة بطولات الأساتذة لمدة نحو أسبوعين بشعبية لدى العديد من اللاعبين والجماهير، لكن ديوكوفيتش يرى أن اللاعبين أنفسهم يتحملون مسؤولية ذلك جزئياً. وقال ديوكوفيتش، المصنف الأول سابقاً، والذي يرى بأن الجوائز يجب أن تتجاوز حاجز 90 مليون دولار المقدمة في بطولة «فلاشينج ميدوز»: «أدعم اللاعبين» وأضاف: «لكن في نهاية الأمر حينما كان الأمر في حاجة لمجهود من اللاعبين، وكان هناك وقت للمفاوضات واتخاذ القرار، لم يتواجدوا بالشكل الكافي».
وتابع ديوكوفيتش: «أنها قصة مستمرة للاعبين، وخاصة اللاعبين الكبار أنهم يعبرون عن مشاعرهم، لكن حينما تحتاج إلى تخصيص وقت وجهد، من أجل المفاوضات والاجتماعات، وهو ما أعرف أنه أمر صعب للغاية، فقد مررت بتلك التجربة في العديد من المرات».

 

 

 

