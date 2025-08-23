ليفركوزن.. «سقوط البداية» في «البوندسليجا»!



برلين (د ب أ)



افتتح باير ليفركوزن مشواره في الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (البوندسليجا)، بخسارة مفاجئة على ملعبه أمام هوفنهايم 1-2.

وبدأ أينتراخت فرانكفورت مشواره في «البوندسليجا» بانتصار عريض على ضيفه فيردر بريمن 4 -1

وفي باقي المباريات، فاز يونيون برلين على ضيفه شتوتجارت 2-1، وفولفسبورج على مضيفه هايدنهايم 3-1 وأوجسبورج على مضيفه فرايبورج 3-1، وعلى ملعب باي أرينا، فرط ليفركوزن بطل الموسم قبل الماضي لـ «البوندسليجا»، في تقدمه بهدف واستقبل هدفا في كل شوط ليخسر أمام هوفنهايم في مباراته الأولى.

وتقدم جاريل كوانساه بهدف مبكر لليفركوزن في الدقيقة السادسة من ضربة رأس مستغلاً تمريرة أليخاندرو جريمالدو. ورد هوفنهايم بهدف التعادل بوساطة فيسنيك أسلاني في الدقيقة 25، ثم أحرز تيم ليمبرلي الهدف الثاني لهوفنهايم، بعد مضي سبع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وعلى ملعب كوميرزبانك أرينا، مهد فرانكفورت لفوزه على بريمن منذ الشوط الأول الذي أنهاه متقدما بهدفين حملاً توقيع كان اوزون في الدقيقة 22 ويان ماتيو باهويا في الدقيقة 25.

وبعد مضي دقيقتين من بداية الشوط الثاني سجل ماتيو باهويا الهدف الثاني له والثالث لفرانكفورت، ثم رد جاستن نجينماه بهدف لبريمن بعدها بدقيقة واحدة، قبل أن يسجل أنسجار كناوف رابع أهداف فرانكفورت في الدقيقة 70.

وعلى ملعب آن دير آلتن فورشتراي، تقمص إلياس أنساه دور البطولة وسجل هدفين ليونيون برلين في الدقيقتين 18 و45 ثم رد تياجو توماس بهدف لشتوتجارت في الدقيقة 86.

وعلى ملعب فويث أرينا، تقدم أندرياس سكوف أولسن بهدف لفولفسبورج في الدقيقة 20، وبعدها بتسع دقائق أدرك ليو سينزا التعادل لهايدنهايم، وفي الشوط الثاني سجل ماتياس سفانبيرج الهدف الثاني لفولفسبورج في الدقيقة 67، ثم أحرز الجزائري محمد عمورة الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 87.

وعلى ملعب أوروبا بارك، حسم أوجسبورج فوزه على فرايبورج في الشوط الأول، حيث سجل خلاله أهدافه الثلاثة عن طريق ديميتريوس جيانوليس في الدقيقة 32 وكريسلاين ماتسيما في الدقيقة 42 وماريوس وولف في الدقيقة 45 ثم رد فيسنزو جريفو بهدف لفرايبورج من ضربة جزاء في الدقيقة 58.