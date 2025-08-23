الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
سلوت: كييزا «نسخة مختلفة»

23 أغسطس 2025 20:01

 
لندن (د ب أ)

يعتقد الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن الإيطالي فيديريكو كييزا لاعب الفريق بات مختلفاً كلياً عما كان عليه قبل عام من الآن.
ويخوض كييزا «27 عاماً»- موسمه الثاني بقميص ليفربول، قادماً إليه من يوفنتوس الإيطالي، بينما بدأ سلوت في منح فرصة أكبر للجناح الهجومي من أجل المشاركة.
وقال سلوت في مؤتمر صحفي تقديمي قبل مباراة فريقه ضد نيوكاسل في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز: «أرى الآن نسخة مختلفة تماماً من فيديريكو، بالمقارنة مع جزء كبير من الموسم الماضية».
وبات كييزا أقرب للحصول على فرصة أكبر مع فريقه، بعدما كان الغموض يخيم على مستقبله مع إمكانية رحيله عن النادي هذا الصيف.
وأضاف: «الأمر طبيعي، بالنظر إلى كونه قد غاب عن فترة الإعداد للموسم الماضي بالكامل، ثم جاء إلى إيقاع أسرع بالبريميرليج من حيث كم المباريات والضغط».
واكتفى كييزا بالمشاركة في 14 مباراة فقط في الموسم الماضي سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما، بإجمالي دقائق لعب بلغت 466 دقيقة.
وزاد سلوت: «لو أنه استمر على هذا النحو، فإنه سيكون له دور فاعل في تغيير نتائج المباريات مثلما فعل»، وسجل كييزا هدفاً مهماً في مرمى بورنموث، بعدما كان ليفربول متعادلا حتى الدقائق الأخيرة بنتيجة 2-2، ليحرز ثالث أهداف «الريدز»، قبل أن يزيد محمد صلاح الرابع.

