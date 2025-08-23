الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة
الرياضة

الظفرة ينتزع «الفوز الأول» بـ«ثلاثية» أمام الوصل
23 أغسطس 2025 20:23

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

احتفل الظفرة العائد مجدداً إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، بفوزه الأول هذا الموسم على حساب ضيفه الوصل 3-1، في المباراة التي جرت على استاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة الثانية، وسجل ثلاثية «الفارس»، البرازيلي مارسيلينيو في الدقيقة 8، والمغربي كريم البركاوي في الدقيقة 63، وخليل الحمادي في الدقيقة 69، فيما أحرز فابيو ليما هدف «الإمبراطور» الوحيد في الدقيقة 41.
ورفع الظفرة رصيده إلى 3 نقاط، معوضاً خسارته في الجولة الافتتاحية أمام شباب الأهلي حامل اللقب 0-2، فيما تجمد رصيد الوصل عند 3 نقاط، بعد فوزه الأول على بني ياس 2-0.
وباغت الظفرة ضيفه بهدف مبكر بعد مرور 8 دقائق، عندما استغل مارسيلينيو عرضية التوجولي إيزيكيل نومونفي، وسددها قوية في سقف المرمى، وانتظر الوصل حتى الدقيقة 41، ليدرك التعادل عبر فابيو ليما من تمريرة البرتغالي بيدرو ماليرو، ليصل ليما إلى هدفه الـ177 في الدوري، وينفرد بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين لـ«الإمبراطور»، متقدماً على أيقونة النادي فهد خميس.
وفي الشوط الثاني، استعاد الظفرة أفضليته بتسجيل الهدف الثاني عبر «البديل» كريم البركاوي، من تمريرة القائد خليل الحمادي، قبل أن يضع الأخير بصمته الشخصية بالهدف الثالث بتسديدة قوية داخل المنطقة في الدقيقة 69.
ويُعد الفوز هو الثامن للظفرة في تاريخ مواجهاته أمام الوصل بدوري المحترفين من أصل 27 مباراة، مقابل 13 خسارة و6 تعادلات.

دوري أدنوك للمحترفين
الظفرة
الوصل
فابيو ليما
