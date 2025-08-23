العين يصطاد «النقطة السادسة» في معقل «النواخذة»



فيصل النقبي (دبا)



حصد العين «النقاط الثلاث» بـ «الفوز المثير» على دبا 3-2، باستاد دبا، ضمن «الجولة الثانية» من «دوري أدنوك للمحترفين»، محققاً انتصاره الثاني في البطولة، ليصل إلى «النقطة السادسة»، تقدم «الزعيم» بهدفي «القناص» لابا كودجو في الدقيقتين 13 و33، ورد «النواخذة» بهدفي كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 48، ومهند علي في الدقيقة 55، قبل أن يرجح حسين رحيمي كفة «البنفسج» بهدف قاتل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

شهد الشوط الأول أفضلية العين الذي أحرز هدفين بتوقيع لابا كودجو في الدقيقتين 13و33، ليسجل ثنائيته الأولى هذا الموسم، وفي الشوط الثاني عاد أصحاب الأرض بقوة، ونجحوا في إدراك التعادل عن طريق كارلوس فينيسيوس الذي سجل هدفه الأول بالدوري في الدقيقة 48، ومهند علي في الدقيقة 55، إلا أن المغربي حسين رحيمي وضع بصمته بهدف غالٍ في الدقيقة 96، ليهدي العين الفوز الثاني على التوالي، فيما تكبد دبا الخسارة الثانية.