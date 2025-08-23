الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العين يصطاد «النقطة السادسة» في معقل «النواخذة»

العين يصطاد «النقطة السادسة» في معقل «النواخذة»
23 أغسطس 2025 20:42

 
فيصل النقبي (دبا) 

أخبار ذات صلة
«أرقام القمة» لم تنصف «العنابي»
الظفرة يستعيد «نغمة الانتصارات» في «المحترفين» بعد عامين


حصد العين «النقاط الثلاث» بـ «الفوز المثير» على دبا 3-2، باستاد دبا، ضمن «الجولة الثانية» من «دوري أدنوك للمحترفين»، محققاً انتصاره الثاني في البطولة، ليصل إلى «النقطة السادسة»، تقدم «الزعيم» بهدفي «القناص» لابا كودجو في الدقيقتين 13 و33، ورد «النواخذة» بهدفي كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 48، ومهند علي في الدقيقة 55، قبل أن يرجح حسين رحيمي كفة «البنفسج» بهدف قاتل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
شهد الشوط الأول أفضلية العين الذي أحرز هدفين بتوقيع لابا كودجو في الدقيقتين 13و33، ليسجل ثنائيته الأولى هذا الموسم، وفي الشوط الثاني عاد أصحاب الأرض بقوة، ونجحوا في إدراك التعادل عن طريق كارلوس فينيسيوس الذي سجل هدفه الأول بالدوري في الدقيقة 48، ومهند علي في الدقيقة 55، إلا أن المغربي حسين رحيمي وضع بصمته بهدف غالٍ في الدقيقة 96، ليهدي العين الفوز الثاني على التوالي، فيما تكبد دبا الخسارة الثانية.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
دبا الفجيرة
لابا كودجو
آخر الأخبار
بوتين وشي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تقرير صحفي: بوتين يزور الصين الأسبوع المقبل
اليوم 17:15
«أرقام القمة» لم تنصف «العنابي»
الرياضة
«أرقام القمة» لم تنصف «العنابي»
اليوم 17:15
هان دوك سو، رئيس وزراء كوريا الجنوبية السابق
الأخبار العالمية
كوريا الجنوبية: الادعاء يطلب اعتقال رئيس الوزراء السابق
اليوم 17:00
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
الأخبار العالمية
لافروف يتّهم دولا بالسعي لتعطيل جهود السلام مع أوكرانيا
اليوم 16:43
سلوت: تلقي الأهداف بعد التبديلات مجرد مصادفة
الرياضة
سلوت: تلقي الأهداف بعد التبديلات مجرد مصادفة
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©