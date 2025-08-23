رينا ينتقل إلى مونشنجلادباخ قادماً من دورتموند



برلين (أ ف ب)



انضم الأميركي الدولي جيوفاني رينا إلى نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم بعقد يمتد حتى 2028، بعد ستة أعوام قضاها في بوروسيا دورتموند، وفقاً لما أعلن الأخير.

وأشارت صحيفة «بيلد» المحلية إلى أن مونشنجلادباخ دفع ثمانية ملايين دولار، مقابل التعاقد مع لاعب الوسط الهجومي البالغ 22 عاماً، مع حصول دورتموند على شرط جزائي بنسبة 15 في المئة عند بيعه.

وشكَر رينا ناديه السابق، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى «فصل جديد» مع مونشنجلادباخ.

ولم يقدّم رينا الذي كان يُعدّ النجم الصاعد لدى الولايات المتحدة، الكثير في الفترة الأخيرة حيث عانى من الإصابات ولم يحصل على فرص كبيرة للعب.

خاض رينا 26 مباراة في الموسم الماضي ضمن مختلف المسابقات، من بينها خمس مباريات فقط لاعباً أساسياً، مكتفياً بتسجيل هدفين.

وعلّق سيباستيان كيل المدير الرياضي لدورتموند في بيان «لدينا تاريخ طويل مع جيو، للأسف لم يتطوّر في الموسم الأخير كما كنا نأمل».

وشارك رينا طوال مسيرته مع دورتموند في 106 مباريات ضمن الدوري الألماني مسجلا 15 هدفاً، ويمكن لرينا أن يلعب في ثلاثة مراكز، مهاجم، جناح ولاعب وسط هجومي، خاض بقميص الولايات المتحدة 32 مباراة دولية، سجل خلالها 8 أهداف.