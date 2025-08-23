الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رينا ينتقل إلى مونشنجلادباخ قادماً من دورتموند

رينا ينتقل إلى مونشنجلادباخ قادماً من دورتموند
23 أغسطس 2025 21:11

 
برلين (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«مراسلة سكاي» تعتذر للاعب فيردر بريمن
تن هاج: بالعمل والهدوء سيعود ليفركوزن


انضم الأميركي الدولي جيوفاني رينا إلى نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم بعقد يمتد حتى 2028، بعد ستة أعوام قضاها في بوروسيا دورتموند، وفقاً لما أعلن الأخير.
وأشارت صحيفة «بيلد» المحلية إلى أن مونشنجلادباخ دفع ثمانية ملايين دولار، مقابل التعاقد مع لاعب الوسط الهجومي البالغ 22 عاماً، مع حصول دورتموند على شرط جزائي بنسبة 15 في المئة عند بيعه.
وشكَر رينا ناديه السابق، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى «فصل جديد» مع مونشنجلادباخ.
ولم يقدّم رينا الذي كان يُعدّ النجم الصاعد لدى الولايات المتحدة، الكثير في الفترة الأخيرة حيث عانى من الإصابات ولم يحصل على فرص كبيرة للعب.
خاض رينا 26 مباراة في الموسم الماضي ضمن مختلف المسابقات، من بينها خمس مباريات فقط لاعباً أساسياً، مكتفياً بتسجيل هدفين.
وعلّق سيباستيان كيل المدير الرياضي لدورتموند في بيان «لدينا تاريخ طويل مع جيو، للأسف لم يتطوّر في الموسم الأخير كما كنا نأمل».
وشارك رينا طوال مسيرته مع دورتموند في 106 مباريات ضمن الدوري الألماني مسجلا 15 هدفاً، ويمكن لرينا أن يلعب في ثلاثة مراكز، مهاجم، جناح ولاعب وسط هجومي، خاض بقميص الولايات المتحدة 32 مباراة دولية، سجل خلالها 8 أهداف.

 

الدوري الألماني
البوندسليجا
مونشنجلادباخ
دورتموند
أميركا
آخر الأخبار
بوتين وشي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تقرير صحفي: بوتين يزور الصين الأسبوع المقبل
اليوم 17:15
«أرقام القمة» لم تنصف «العنابي»
الرياضة
«أرقام القمة» لم تنصف «العنابي»
اليوم 17:15
هان دوك سو، رئيس وزراء كوريا الجنوبية السابق
الأخبار العالمية
كوريا الجنوبية: الادعاء يطلب اعتقال رئيس الوزراء السابق
اليوم 17:00
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
الأخبار العالمية
لافروف يتّهم دولا بالسعي لتعطيل جهود السلام مع أوكرانيا
اليوم 16:43
سلوت: تلقي الأهداف بعد التبديلات مجرد مصادفة
الرياضة
سلوت: تلقي الأهداف بعد التبديلات مجرد مصادفة
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©