فينوس تعود إلى «أميركا المفتوحة» في «الخامسة والأربعين»!

نيويورك (أ ب)



يبدو أنه من الطبيعي أن تركز التغطية الإعلامية لعودة فينوس وليامز للمشاركة في منافسات فردي السيدات ببطولة أميركا المفتوحة للتنس، على عمرها، حيث تبلغ النجمة الأميركية من العمر 45 عاماً، وهي أكبر لاعبة تتواجد في المنافسات منذ نسخة عام 1981.

ورغم ذلك سيكون هناك الكثير من الأمور المهمة بعيداً عن عمرها، وذلك حينما تخوض مباراتها الأولى في إحدى بطولات (جراند سلام) منذ عامين، وبغض النظر عن الأداء الذي ستقدمه في ملعب «أرثر آش» الاثنين، حينما تواجه التشيكية كارولينا موتشوفوا، وصيفة بطولة فرنسا عام 2023، والتي سبق لها الوصول لقبل النهائي مرتين في نيويورك.

ويحدث ذلك بعد فترة قصيرة من عودة وليامز للمنافسات، وذلك بعد 16 شهراً من خوضها آخر مباراة رسمية، وبعد أقل من عام من خضوعها لجراحة بسبب الأورام الليفية.

وتشارك فينوس وليامز في بطولة (جراند سلام) للمرة الأولى منذ عامين.

وقالت النجمة اليابانية ناومي أوساكا «27 عاماً»، والتي فازت بأربع بطولات (جراند سلام): «الشيء الحقيقي الوحيد الذي لا يعجبني هو الإشارة إلى عمرها في كل أمر، جميعنا نعرف عمرها، لكن الأمر يتعلق بأهمية تلك الرياضة، وكم هي أسطورة في رياضة التنس».

وتمثل وليامز وشقيقتها الصغرى سيرينا، واللتان شاركتا للمرة الأخيرة في بطولة (فلاشينج ميدوز) عام 2022، فصلاً لا ينسى في تاريخ التنس والرياضة العالمية بشكل عام والمجتمع الأميركي أيضاً.

وقال الأميركي فرانسيس تيافو، الذي وصل مرتين لقبل نهائي البطولة في فئة الرجال: «أنها واحدة من أفضل الرياضيات في التاريخ، هي وشقيقتها لم تكونا فقط أسطورتين في رياضة السيدات، لكنهن رمزين أيضاً في عالم الرياضة».

وأوضحت أوساكا: «أعتقد أن الجميع يجب أن يقدر الشقيقتين أكثر من ذلك».