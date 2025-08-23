الأهلي يعمق جرح رونالدو!



هونج كونج (د ب أ)



أسدل الستار على النسخة الثانية عشرة من بطولة كأس السوبر السعودي، بانتصار ماراثوني للأهلي على النصر، ليتوج الفريق الأخضر بثاني ألقابه في تاريخ المسابقة، والأول منذ 9 سنوات.

الأهلي فاز على النصر بركلات الترجيح بنتيجة 3-5، بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدفين لمثلهما، ليظفر بلقب جديد، ويعزز ارتباطه بالألقاب تحت قيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، والذي قاده لتحقيق لقب ثمين، وهو دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وعلى مدى أكثر من 12 عاماً، أقيمت بطولة السوبر 4 مرات من قبل خارج حدود المملكة، من بينها 3 مرات في بريطانيا، مقابل مرة وحيدة في الإمارات، قبل أن تقام النسخة الأخيرة بهونج كونج، وبعد إعلان الاتحاد السعودي قرعة بطولة السوبر في يونيو الماضي، تهيأ الجميع لمشاهدة الهلال يواجه القادسية، بينما يلعب الاتحاد مع النصر في نصف النهائي، لكن الهلال الذي أذهل الجميع بأداء متميز في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأميركية قرر الاعتذار عن عدم المشاركة بشكل مفاجئ، بناءً على قرار مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، خشية تأثير الإرهاق على موسمه الجديد.

وصاحب اعتذار الهلال عقوبات من الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل أن يستأنف «الزعيم» على قرار تغريمه نصف مليون ريال سعودي «133 ألف دولار»، وحرمانه من المشاركة في النسخة القادمة من البطولة.

ولم ينته الجدل عند هذا الحد، بل إن لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أصدرت قراراً قبل ساعات قليلة من المباراة النهائية التي جمعت بين النصر والأهلي، أيدت القرارات السابقة ضد الهلال، مع التأكيد على اعتبار الأخير منهزماً بنتيجة 0-3 في مباراته ضد القادسية.

ذلك الأمر تحديداً أثار جدلاً جماهيرياً حول أحقية القادسية في التأهل المباشر، إذ أن الفريق الملقب بـ «الفرسان» خسر في نصف النهائي من الأهلي 1-5، بعد مشاركة الفريق الأهلاوي بديلاً عن الهلال بقرار من الاتحاد السعودي.

وفي ظل اتجاه الهلال للتظلم ضد عقوباته أمام مركز التحكيم الرياضي، وأيضاً تظلم منتظر - بحسب تقارير سعودية - من جانب القادسية على عدم تأهله مباشرة للنهائي، فإن الأهلي يحتفل بثاني ألقابه على مستوى السوبر.

وللمفارقة فإن «الراقي» فاز بلقبه الوحيد سابقاً في السوبر، عندما أقيمت البطولة خارج المملكة وتحديداً في ملعب كرافن كوتيج بلندن، بعدما تغلب بسيناريو مشابه على فريق آخر من الرياض وهو الهلال، بركلات الترجيح.

وفي وقت يحتفل فيه الأهلي بلقب محلي أول منذ سنوات، فإنه على النقيض يبدو البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، يعيش حالة من عدم التوفيق مع فريقه، إذ أن المهاجم الذي تجاوز عامه الأربعين، لا يزال يعاني في سبيل حصد لقب جديد.

ومنذ انضمامه إلى النصر في يناير 2023 قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر، لم يفز «الدون» سوى بلقب وحيد، وهو لقب البطولة العربية للأندية في صيف العام نفسه.

منذ ذلك الحين توالت الإخفاقات للنصر، ويزداد إحباط نجم ريال مدريد السابق، حيث إن، الهداف البرتغالي عادة ما يهز الشباك في الطريق إلى تحقيق الألقاب التي تعانده، علما بأنه قد سجل هدفه رقم 100 بقميص النادي السعودي.

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو أزال غموض مستقبله مع النصر قبل أشهر قليلة بإعلان تجديد عقده مع النادي، ليستمر موسمين آخرين بقميص «العالمي»، بينما أبرمت الإدارة صفقات من شأنها مساعدة كريستيانو على تحقيق مبتغاه في صراع الألقاب والأرقام القياسية، أبرزها الفرنسي كينجسلي كومان، والبرتغالي جواو فيليكس، والإسباني إينيجو مارتينيز.