الأحد 24 أغسطس 2025
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرسنال يتعاقد مع «جناح» كريستال بالاس

أرسنال يتعاقد مع «جناح» كريستال بالاس
23 أغسطس 2025 21:19

 
لندن (أ ف ب)

أكمل أرسنال، وصيف بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع الجناح الدولي إيبيريتشي إيزي قادماً من كريستال بالاس وفقاً لما أعلن ناديه الجديد.
ووقّع إيزي (27 عاماً) عقداً لخمسة أعوام مع النادي الذي بدأ فيه مسيرته الكروية في الفئات العمرية عام 2006 حتى 2011، بصفقة تُقدّر بنحو 92 مليون دولار.
وكان إيزي مرشّحا للانتقال إلى جار أرسنال اللندني، توتنهام.
وقال الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال «نحن سعداء للغاية لضم إيبيريتشي إلى أرسنال».
وأضاف «إنه لاعب قوي وحماسي سيقدّم لنا بُعداً جديداً في أسلوبنا الهجومي، ما يميزه، إلى جانب موهبته وذكائه، هو جهوده الحثيثة طوال مسيرته للوصول إلى ما هو عليه اليوم».
وتابع أرتيتا «مسيرته، عقليته، وطموحه هي تحديداً ما نريده في فريقنا، ونحن نحب كم يعني له ولعائلته الانضمام إلى نادينا، نحن نتطلع قُدما إلى بداية العمل مع إيبيريتشي قريباً».

