أوباميانج بطل «حفل الخماسية» في مارسيليا

مرسيليا (أ ف ب)



قاد المهاجم العائد الجابوني بيار-إمريك أوباميانج فريقه مارسيليا لتحقيق فوزه الأول بتسجيله هدفين من خماسية الفوز على ضيفه باريس أف سي الصاعد إلى النخبة بعد 46 عاماً بنتيجة 5-2، ضمن المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفرض أوباميانج الذي دافع عن ألوان القادسية السعودي الموسم الماضي، قبل أن يعود هذا الموسم إلى النادي الجنوبي الذي لعب في صفوفه في موسم 2023-2024، نفسه نجماً للقاء بتسجيله الهدفين الثاني والثالث (24 و73) وتسببه بركلة جزاء سجل منها الإنجليزي مايسون جرينوود هدف السبق (18)، ليعود الأخير ويهدر ركلة ثانية في الدقيقة 85، وأضاف الدنماركي بيار-إميل هويبيرج والبديل روبينيو فاز الهدفين الرابع والخامس (81 و90+6).

وسجل الجزائري إيلان قيس قبال (28) والنيجيري موزيس سيمون (58) هدفي باريس أف سي.

وكان النادي الجنوبي الذي يشرف عليه المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي استهل مغامرته بخسارته أمام رين 0-1، على غرار باريس أف سي الذي سقط بالنتيجة ذاتها أمام أنجيه.

وهي المباراة الأولى التي تجمع بين الفريقين منذ 30 يناير 1982، حين فاز مارسيليا 2-1 عندما كانا يخوضان غمار الدرجة الثانية.

وافتتحت المرحلة، بفوز باريس سان جيرمان حامل اللقب على ضيفه أنجيه بهدف من لاعب وسطه الإسباني فابيان رويز، ليتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة (6 نقاط).

على ملعب فيلودروم، سجل مارسيليا هدف السبق بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «الفار» لتأكيد خطأ من البرازيلي أوتافيو على أوباميانج داخل منطقة الجزاء واحتساب ركلة جزاء نفذها الإنجليزي مايسون جرينوود بنجاح (18)، قبل أن يضيف أوباميانج الثاني من تسديدة استعراضية بقدمه اليسرى (24).

ورفض باريس أف سي إنهاء الشوط الأول من دون هز شباك مضيفه بفضل الجزائري إيلان قيس قبال الذي سدد كرة بينية رائعة بقدمه اليسرى استقرت في الشباك (28).

وألغى الحكم هدفاً للمهاجم الجديد لباريس أف سي ويليم جوبلز بداعي التسلل (39).

لم يتأخر باريس أف سي في إدراك التعادل مع بداية الشوط الثاني، بعدما وجد الوافد الجديد المهاجم سيمون نفسه من دون رقابة ليكسر مصيدة التسلل بعد كرة من قبال ويتجه لخداع الحارس الأرجنتيني جيرونيمو رولي بتسديدة زاحفة بقدمه المينى (58).

وأعاد أوباميانج الأفضلية لفريقه، بعدما استفاد من هفوة دفاعية من البديل لوان دوسيه ليسدد من داخل المنطقة في الشباك (73).

وهي المساهمة الرقم 301 لأوباميانج (36 عاماً) ضمن الدوريات الخمس الكبرى، حيث سجل 238 هدفاً ومرر 63 كرة حاسمة، بعد كل من البولندي ليفاندوفسكي (453) والإنجليزي هاري كين (337) والمصري محمد صلاح (329) الذين ما زالوا نشطاء في الدوريات.

وحمل الهدف الرابع توقيع هويبيرج من تسديدة زاحفة من أكثر من 25 متراً (81)، قبل أن يهدر مايسون فرصة رفع غلته الشخصية إلى هدفين، بعدما سدد ركلة جزاء مرت إلى يسار المرمى (85).

واختتم الشاب روبينيو فاز (18 عاما) بديل أوباميانج المهرجان التهديفي لمارسيليا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.