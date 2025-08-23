«المراهقون» يستحقون المتابعة في «أميركا المفتوحة»!



نيويورك (أ ب)



يجذب النجوم الشباب دائماً الأضواء نحوهم، سواء في الرياضة أو جميع مناحي الحياة، وينطبق ذلك على الروسية ميرا أندريفا البالغة «18 عاماً»، التي سبق لها الوصول لقبل نهائي إحدى بطولات «جراند سلام»، والمصنفة الخامسة في بطولة أميركا المفتوحة للتنس التي ستنطلق، الأحد.

ونفس الأمر بالنسبة للبرازيلي جواو فونسيكا، الذي سيحتفل ببلوغه 19 عاماً يوم الخميس، وأصبح الشهر الماضي أصغر لاعب منذ عام 2011 يصل إلى الدور الثالث في بطولة ويمبلدون.

ويترقب الكثيرون أيضاً الأميركي الشاب، ليرنر تين «19 عاماً» الذي حقق أربعة انتصارات على منافسين ضمن العشرة الأوائل بالتصنيف العالم، وسيواجه الصربي المخضرم، نوفاك ديوكوفيتش في «فلاشينج» ميدوز، يوم الأحد.

كما فازت فيكتوريا مبوكو «18 عاماً» بلقب تورنتو على الملاعب الصلبة هذا الشهر، بعدما أصبحت ثاني أصغر لاعبة تهزم أربع بطلات في البطولات الأربع الكبرى خلال بطولة واحدة، بتفوقها على ناومي أوساكا، وكوكو جوف وإيلينا ريباكينا وصوفيا كينين.

تركت أندريفا وفونسيكا وتين ومبوكو، بصمة متميزة للعناصر الشابة في التنس هذا الموسم، وتستعد اللاعبات للسير على خطى جوف، التي فازت ببطولة أميركا المفتوحة 2023 ببلوغها «19 عاماً»، وبطولة فرنسا المفتوحة هذا العام ببلوغها 21 عاماً، أو إيما رادوكانو بطلة أميركا المفتوحة 2021 ببلوغها 18 عاماً.

قال الأميركي جيمس بليك، اللاعب السابق ضمن الخمسة الأوائل «يتوقع الكثيرون أن ينافس فونسيكا على الفوز بألقاب جراند سلام خلال عام أو عامين، إذا نجح في التعامل مع الضجة والضغوط الخارجية المثارة حوله».

وقالت جوف عن مبوكو «إنها لاعبة ينتظرها مستقبل مشرق، وعندما تحقق نتائج بارزة في وقت مبكر، فإن التوقعات تزداد، والعكس صحيح، عندما تسوء النتائج، فإن الضغوط والأعباء ستزيد عليها».

وتبقى أندريفا أصغر لاعبة ضمن أفضل خمس لاعبات منذ ماريا شارابوفا، بينما أصبحت مبوكو مصنفة في بطولة أميركا المفتوحة، بعدما أنهت العام الماضي 2024 في المركز 350 بالتصنيف العالمي.

وقفزت مبوكو من المركز 85 إلى 24 عالمياً، وتستعد لمواجهة باربورا كريتشيكوفا الفائزة بلقبي جراند سلام، يوم الإثنين.

حققت أندريفا لقبي دبي وإنديان ويلز للأساتذة «فئة 1000 نقطة» هذا العام، واختتمت مبوكو العام الماضي في المركز 350 عالمياً، ولم تشارك في أي بطولة كبرى حتى بطولة فرنسا المفتوحة، لكنها حققت بعض الانتصارات في ويمبلدون.

وفازت الأسترالية مايا جوينت «19 عاماً» بلقب على الملاعب العشبية، ودخلت للمرة الأولى قائمة أفضل 50 لاعبة.

ويحتفل التشيكي ياكوب مينشيك ببلوغه 20 عاماً في 6 سبتمبر، وتوج ببطولة ميامي المفتوحة بفوزه على ديوكوفيتش في النهائي، ويعد المصنف السادس عشر في نيويورك.

وحققت الأميركية إيفا يوفيتش «17 عاماً» فوزا واحداً من أصل أربع مباريات فقط في مشاركاتها ببطولات جراند سلام.