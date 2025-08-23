الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

فيدرر ينضم إلى «نادي الملياديرات»

فيدرر ينضم إلى «نادي الملياديرات»
23 أغسطس 2025 22:08

 
نيويورك (د ب أ)

ذكرت مجلة فوربس، أن نجم التنس السويسري السابق روجر فيدرر، بات الآن من الملياديرات حيث يملك ثروة تقدر قيمتها بـ1.1 مليار دولار، بفضل حصة الأقلية في شركة «أون» السويسرية للأحذية والملابس والمدرجة في البورصة.
وأضافت أن فيدرر، الذي نشأ والده في عائلة سويسرية ميسورة الحال ونشأت والدته في جنوب أفريقيا وعملا معاً في شركة أدوية، قد بدأ لعب التنس في سن الثالثة وأصبح المصنف الأول عالمياً في فئة الناشئين.
وتابعت أن فيدرر بات لاعباً محترفاً في عام 1998، وجاءت أولى بصماته في عالم اللعبة، حينما فاز بلقب منافسات فردي الرجال في بطولة ويمبلدون عام 2003، وخلال مسيرته التي دامت 24 عاماً قضى 310 أسبوعاً متصدراً للتصنيف العالمي للرجال خلال مسيرته.
وفاز فيدرر بـ103 بطولات وجمع ما يقرب من 131 مليون دولار جوائز، وهو ثالث أعلى إجمالي جوائز في تاريخ التنس، ويأتي خلف منافسه الصربي نوفاك ديوكوفيتش (189 مليون دولار)، والإسباني رافائيل نادال (135 مليون دولار).
وكان فيدرر أكثر نجاحاً خارج الملعب، حيث جمع مليار دولار من عقود الرعاية والظهور في فعاليات خلال مسيرته في عالم التنس، متفوقا بأكثر من الضعف على ديوكوفيتش ونادال، ووفقا لتقييمات فوربس، فإن عقود الرعاية التي حظي بها من مختلف العلامات التجارية استمرت معه لأكثر من عقد، وهو الذي كان أعلى لاعب تنس أجراً لمدة 16 عاماً متتالياً.

