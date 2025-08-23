أرسنال يستعرض عضلاته أمام ليدز!



حقق فريق أرسنال فوزاً كبيراً على ضيفه ليدز يونايتد 5 - صفر، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أنهى أرسنال الشوط الأول متقدماً بهدفين أحرزهما يورين تيمبر وبوكايو ساكا في الدقيقتين 34 و1+45 .

وفي الشوط الثاني، سجل الوافد الجديد فيكتور جيوكيريس الهدفين الثالث والخامس في الدقيقتين 48 و95 من ركلة جزاء.

كما أضاف تيمبر هدفاً ثانياً له في الدقيقة 56، ليرفع آرسنال رصيده إلى ست نقاط محققاً العلامة الكاملة، بعد الفوز على مانشستر يونايتد في الجولة الأولى.

ويستعد أرسنال لمواجهة من العيار الثقيل في الجولة القادمة، عندما يحل ضيفاً على ليفربول، حامل اللقب يوم 31 أغسطس الجاري.

أما ليدز يونايتد الصاعد للدوري الممتاز هذا الموسم، تجمد رصيده عند ثلاث نقاط، ويلعب المباراة القادمة على ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد، يوم السبت المقبل.