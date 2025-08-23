نابولي يستهل الدفاع عن اللقب بـ«فوز مقنع»



روما (أ ف ب)



استهل نابولي حملة الدفاع عن لقبه بفوز مقنع على مضيفه ساسوولو العائد إلى النخبة، بعد عام من الغياب 2-0، ضمن المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي (17)، والوافد الجديد من مانشستر سيتي الإنجليزي «مايسترو» خط الوسط البلجيكي كيفن دي بروين (57) هدفي نابولي.

وكان ساسوولو تحضّر بشكل جيد لانطلاق الموسم الجديد، فلعب 5 وديات، فاز في 3 منها مقابل تعادلين.

وسبق للفريقين أن التقيا 23 مرة منذ عام 2013، حيث حقق نابولي فوزاً كاسحاً في المباراة الأخيرة التي جمعت بينهما بنتيجة 6-1.

في المقابل، تواجه أنتوني كونتي (56 عاماً) مدرب النادي الجنوبي وفابيو جروسو (47 عاما)، بطل مونديال 2006، المشرف على ساسوولو للمرة الأولى في مسيرتيهما مدربين.

واستهل بطل إيطاليا الذي افتقد لجهود مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو للإصابة، المباراة ضاغطاً فسدد المدافع الكوسوفي أمير رحماني كرة مرت بجانب القائم (12)، قبل أن يمرر ماتيو بوليتانو من الجهة اليمنى عرضية رائعة تلقفها ماكتوميناي من دون رقابة عند علامة الجزاء برأسه في الشباك (17).

وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 43 لتسديد أول كرة بين الخشبات الثلاث لنابولي بفضل مدافعه الأسكتلندي جوش دويج، إلّا أن الحارس أليكس ميريت كان لها بالمرصاد.

وكاد ماكتوميناي أن يضيف الثاني بتسديدة لولبية بقدمه اليمنى من حافة منطقة الجزاء وجدت العارضة في طريقها (45+1).

اندفع ساسوولو للهجوم مع بداية الشوط الثاني، فأطلق القائد دومينيكو بيراردي كرة مرت بمحاذاة المرمى (53)، قبل أن يسدد مهاجم نابولي بوليتانو بعد دقيقتين كرة اصابت القائم، تابعها القائد جوفاني دي لورنتسو بين يدي الحارس ستيفانو توراتي.

وافتتح دي بروين غلته التهديفية بقميص ناديه الجديد في الدوري من ركلة حرة مباشرة (57).

وواصل ساسوولو محاولاته، فسدد البوسني طارق موهاريموفيتش كرة قوية بقدمه اليمنى من داخل المنطقة تصدى لها ميريت لكنها سقطت من بين يديه، ليبعدها لورنتسو لوكا برأسه لتفادي الخطر (65).

وتلقت آمال ساسوولو ضربة موجعة بطرد لاعب وسطه الكندي إسماعيل كونيه بعدما تلقى بطاقة صفراء ثانية لإعاقته لوكا (79)، لتتعقد مهمته في سعيه للعودة إلى أجواء اللقاء.

وأجرى كونتي عدة تغييرات أبرزها خروج لوكا ماكتوميناي ودخول الهولندي نوا لانج وأنتونيو فيرجارا بدلاً منهما في الدقيقتين 82 و89.

وغادر بيراردي الذي فشل في هز شباك نابولي، بعدما كان ساهم في 4 أهداف في مبارياته الخمس الأخيرة أمام بطل إيطاليا (هدفان وتمريرتان حاسمتان) وحلّ نيكولاس بييريني بدلاً منه (90).

وكاد نابولي أن يرفع غلته إلى يسجل ثالث أهدافه بعد مجهود فردي من البديل البرازيلي ديفيد نيريش، لتصل الكرة إلى الكاميروني فرانك أنجيسا ليسدد برعونة خارج الخشبات الثلاث (90+2).