الوحدة وشباب الأهلي يتعادلان في قمة «الجولة الثانية»



مصطفى الديب (أبوظبي)



تعادل الوحدة وشباب الأهلي من دون أهداف، في قمة «الجولة الثانية» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي أقيمت على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، ورفع «العنابي» رصيده إلى 4 نقاط، بالتساوي مع «الفرسان»، وجاءت المباراة أقل من المتوسط في الشوط الأول، فيما حفلت بالإثارة في الشوط الثاني، إلا أن الأهداف غابت عن اللقاء.

جاء الشوط الأول أقل من المتوقع، حيث وضح تأثر الفريقين بحرارة الطقس، وارتفاع الرطوبة، وظهر الوحدة أفضل هجومياً من شباب الأهلي، حيث سنحت للفريق أكثر من فرصة أمام مرمى «الفرسان»، وكان لوسيانو ريفيرا الأكثر نشاطاً من الناحية اليمنى لـ«أصحاب السعادة»، وكادت الثواني الأولى أن تعلن عن هدف تقدم «العنابي»، عندما أهدر ريفيرا فرصة التسجيل من رأسية داخل منطقة الستة، علت عارضة شباب الأهلي، وألغى حكم اللقاء هدفاً للوحدة سجله ساشا في الدقيقة 24 بداعي التسلل، وواصل لاعبو الوحدة السيطرة على مجريات اللقاء، في حين لم يكشر شباب الأهلي عن أنيابه مطلقاً، ولم تكن له أي خطورة على مرمى زايد الحمادي حارس الوحدة.

اختلف الشوط الثاني شكلاً ومضموناً، خاصة من جانب «الفرسان»، الذي بدأه بنشاط هجومي مكثف، وتألق زايد الحمادي الذي أنقذ من أكثر من فرصة مؤكدة في ثلاث دقائق فقط.

وبمرور الوقت عاد الوحدة إلى اللقاء، وأهدر عمر خربين فرصة إحراز هدف الأسبقية، بعدما سدد تمريرة تاديتش داخل المنطقة في عارضة مرمى شباب الأهلي، لتضيع فرصة ذهبية لـ «العنابي»، وسط دهشة الجماهير في المدرجات، وتواصلت الإثارة من الفريقين، حتى أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه رينان لاعب شباب الأهلي في الدقيقة 84، للخشونة مع فاكوندو لاعب الوحدة.

سيطر الوحدة على مقاليد اللقاء، مستغلاً النقص العددي في صفوف «الفرسان»، وحاول هز الشباك، فيما اعتمد شباب الأهلي على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى «العنابي»، وشهد اللقاء طرداً ثانياً من نصيب لوكاس بيمنتا لاعب الوحدة لعرقلة المنافس في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، ليفشل الوحدة في كسر «عقدة» عدم الفوز على شباب الأهلي منذ 16 عاماً على استاد آل نهيان.