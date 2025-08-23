النصر وعجمان.. «المسافات المتقاربة» في «المواجهات المباشرة»!

معتصم عبدالله (أبوظبي)



تُختتم مساء اليوم «الجولة الثانية» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة مباراتين مرتقبتين، تجمع الأولى البطائح مع خورفكان في الساعة السادسة مساءً، على استاد خالد بن محمد بالشارقة، فيما يستضيف النصر ضيفه عجمان في الساعة الثامنة والنصف مساءً، على استاد آل مكتوم في دبي.

وتبدو الكفة متوازنة في مواجهة البطائح وخورفكان، استناداً إلى تاريخ لقاءاتهما السابقة في «دوري المحترفين»، حيث تقابل الفريقان في 6 مباريات تبادلا خلالها الفوز في مباراتين لكل منهما، مقابل تعادلين، كما سجّل كل فريق 10 أهداف.

ويخوض «نسور خورفكان» اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز المثير في الجولة الأولى أمام الجزيرة 3-2، بينما يسعى «الراقي» لتعويض خسارته أمام العين 1-2 في الافتتاح.

وعلى استاد آل مكتوم، يدخل النصر المباراة، وهو يطمح إلى تعزيز بدايته الإيجابية، بعد الفوز الأول على كلباء بهدف، في حين يبحث عجمان عن تعويض خسارته في الجولة الافتتاحية على أرضه أمام الوحدة 0-2.

وتشير أرقام المواجهات المباشرة بين الفريقين في «دوري المحترفين» إلى تقارب واضح، حيث حقق «الأزرق» 11 انتصاراً مقابل 9 انتصارات لعجمان، فيما انتهت 6 مباريات بالتعادل.

يُشار إلى أن الجولة الثانية تشكل المحطة الأخيرة قبل التوقف الأول لمنافسات الدوري، والمتزامن مع «أيام الفيفا» المقررة من 1 إلى 9 سبتمبر المقبل، ويبدأ منتخب الأول معسكره الداخلي في دبي يوم 25 أغسطس وحتى 9 سبتمبر، يتخلله خوض تجربتين أمام سوريا والبحرين 4 و8 سبتمبر على استاد زعبيل بنادي الوصل.

كما يستهل «الأبيض الأولمبي» مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عاماً في الثالث من سبتمبر، بينما تُقام مباريات ذهاب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي 6 و7 سبتمبر.