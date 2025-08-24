الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كيرستيا.. «اللقب الثالث»

كيرستيا.. «اللقب الثالث»
24 أغسطس 2025 10:17

 
لوس أنجلوس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«فلاشينج ميدوز».. سابالينكا تجتاز ماساروفا وديوكوفيتش يعبر الصعوبات
البنتاغون يخطط لنشر «الحرس الوطني» في شيكاغو


أحرزت الرومانية سورانا كيرستيا المصنفة 112 عالمياً، لقب دورة كليفلاند للتنس (250 نقطة)، بفوزها في النهائي على الأميركية آن لي (69) بمجموعتين 6-2 و6-4، عشية انطلاق بطولة فلاشينج ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى.
وهو اللقب الثالث في مسيرة اللاعبة المخضرمة البالغة 35 عاماً، في النهائي السابع لها، ويعود آخر لقب لها إلى أبريل من عام 2021 في إسطنبول، علماً أنها كانت حققت باكورة ألقابها في طشقند الأزبكستانية عام 2008.
وشقّت كيرستيا الساعية لاستعادة لياقتها بعد خضوعها لجراحة في القدم العام الماضي، طريقها من التصفيات، كما لم تخسر أي مجموعة طوال الأسبوع، في أداء يعزز ثقتها بنفسها قبل انطلاق بطولة الولايات المتحدة الأحد.
قالت كيرستيا: «لقد كان أسبوعاً مميزاً بالنسبة لي، جئتُ إلى هنا لألعب بعض المباريات من دون أي توقعات».
كسرت الرومانية إرسال منافستها ثلاث مرات وأنقذت جميع نقاط الكسر الثلاث التي واجهتها خلال المباراة التي استغرقت ساعة و24 دقيقة.
من ناحيتها، خاضت آن لي (25 عاماً) النهائي الخامس في مسيرتها، مقابل لقب يتيم في تينيريفي عام 2021.
تتوجه اللاعبتان إلى فلاشينج ميدوز، حيث تفتتح كيرستيا مشوارها بمواجهة الأرجنتينية سولانا سييرا، في حين من المقرر أن تواجه لي نظيرتها السلوفاكية ريبيكا سرامكوفا.

التنس
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
رومانيا
آخر الأخبار
من اليمين: أعلام روسيا والإمارات وأوكرانيا
علوم الدار
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 292 أسيراً
24 أغسطس 2025
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
الرياضة
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
اليوم 08:49
فيتنام
الأخبار العالمية
إعصار كاجيكي يغمر جزيرة هاينان جنوبي الصين
اليوم 08:48
أجواء «جيمس بارك» وإيزاك يشعلان قمة نيوكاسل وليفربول
الرياضة
أجواء «جيمس بارك» وإيزاك يشعلان قمة نيوكاسل وليفربول
اليوم 08:46
«فلاشينج ميدوز».. سابالينكا تجتاز ماساروفا وديوكوفيتش يعبر الصعوبات
الرياضة
«فلاشينج ميدوز».. سابالينكا تجتاز ماساروفا وديوكوفيتش يعبر الصعوبات
اليوم 08:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©