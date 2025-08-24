كيرستيا.. «اللقب الثالث»



أحرزت الرومانية سورانا كيرستيا المصنفة 112 عالمياً، لقب دورة كليفلاند للتنس (250 نقطة)، بفوزها في النهائي على الأميركية آن لي (69) بمجموعتين 6-2 و6-4، عشية انطلاق بطولة فلاشينج ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى.

وهو اللقب الثالث في مسيرة اللاعبة المخضرمة البالغة 35 عاماً، في النهائي السابع لها، ويعود آخر لقب لها إلى أبريل من عام 2021 في إسطنبول، علماً أنها كانت حققت باكورة ألقابها في طشقند الأزبكستانية عام 2008.

وشقّت كيرستيا الساعية لاستعادة لياقتها بعد خضوعها لجراحة في القدم العام الماضي، طريقها من التصفيات، كما لم تخسر أي مجموعة طوال الأسبوع، في أداء يعزز ثقتها بنفسها قبل انطلاق بطولة الولايات المتحدة الأحد.

قالت كيرستيا: «لقد كان أسبوعاً مميزاً بالنسبة لي، جئتُ إلى هنا لألعب بعض المباريات من دون أي توقعات».

كسرت الرومانية إرسال منافستها ثلاث مرات وأنقذت جميع نقاط الكسر الثلاث التي واجهتها خلال المباراة التي استغرقت ساعة و24 دقيقة.

من ناحيتها، خاضت آن لي (25 عاماً) النهائي الخامس في مسيرتها، مقابل لقب يتيم في تينيريفي عام 2021.

تتوجه اللاعبتان إلى فلاشينج ميدوز، حيث تفتتح كيرستيا مشوارها بمواجهة الأرجنتينية سولانا سييرا، في حين من المقرر أن تواجه لي نظيرتها السلوفاكية ريبيكا سرامكوفا.