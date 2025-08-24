مولر.. «البداية انتصار»!



واشنطن (أ ب)



قاد الألماني توماس مولر، نجم بايرن ميونيخ السابق، فريق فانكوفر وايت كابس إلى فوز مثير على سانت لويس سيتي، في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وسجل مولر هدفاً متأخراً في الدقيقة 14 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليقود فريقه للفوز بنتيجة 3 -2، بعدما شارك أساسياً للمرة الأولى في ثاني ظهور له مع فريقه الجديد.

وجاء هدف الفوز الذي سجله مولر عن طريق ركلة جزاء حصل عليها زميله ماثياس لابوردا، إثر تعرضه لإعاقة من مايكي جوينر لاعب المنافس.

وكان سانت لويس سيتي المبادر بالتقدم عن طريق إدوارد لوين الذي استغل تمريرة كونراد واليم، ليسجل الهدف الأول، قبل أن يرد فانكوفر بالتعادل عن طريق ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، سجلها براين وايت.

وعاد سانت لويس سيتي للتقدم في الدقيقة 73 من المباراة بهدف جواو كلاوس، بينما نجح البديل دانييل ريوس في تسجيل التعادل لفانكوفر في الدقيقة 79، بعدما شارك على حساب مسجل الهدف الأول براين وايت.

وجاء هدف مولر المتأخر من ركلة جزاء أيضاً، ليضمن انتصاراً صعباً لوايت كابس الذي يسعى للتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثالثة على التوالي، إذ يحتل الفريق حالياً المركز الثالث في القسم الغربي، قبل 7 جولات من النهاية.

ويستضيف سانت لويس في المباراة المقبلة فريق هيوستن دينامو يوم السبت المقبل، في حين يعود وايت كابس لمنافسات الدوري 13 سبتمبر المقبل، عندما يستقبل الفريق نظيره فيلادلفيا يونيون.

وفي باقي المباريات فاز فلادلفيا على شيكاغو فاير 4- صفر، ونيو إنجلاند على كولومبوس كرو 2-1، وناشفيل على أورلاندو سيتي 5-1، ونيويورك سيتي على سينسيناتي 1- صفر، ومونتريال على أوستن 3 - 2.

كما تغلب مينيسوتا يونايتد على ريال سالت ليك 3- 1 ولوس أنجلوس جالاكسي على كولورادو رابيدز 3- 0، وسان خوزيه إيرثكويكس على هيوستن دينامو 2 -1.

وتعادل دي سي يونايتد مع إنتر ميامي 1 - 1 وسان دييجو مع بورتلاند صفر - صفر ودالاس مع لوس أنجلوس إف سي 1 - 1.