الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شنايدر تُتوج بلقب «مونتيري للتنس»

شنايدر تُتوج بلقب «مونتيري للتنس»
24 أغسطس 2025 10:30

 
مونتيري (رويترز)

أخبار ذات صلة
«فلاشينج ميدوز».. سابالينكا تجتاز ماساروفا وديوكوفيتش يعبر الصعوبات
البنتاغون يخطط لنشر «الحرس الوطني» في شيكاغو


واصلت الروسية ديانا شنايدر سلسلة انتصاراتها الرائعة في نهائيات بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات، وأحرزت لقب مونتيري المفتوحة للتنس، بعد تغلبها على مواطنتها إيكاترينا ألكسندروفا 6-4 و4-6 و6-4، في نهائي البطولة ذات 500 نقطة.
لم تواجه شنايدر أي صعوبات تذكر في المجموعة الأولى، لكنها عانت في الثانية التي كانت متقلبة، وشهدت انتزاع ألكسندروفا الشوط الخامس والحاسم في المجموعة بنتيجة 5-4 لتفرض الاحتكام إلى شوط فاصل.
حققت شنايدر المصنفة الثالثة أفضلية في وقت مبكر من المجموعة الثالثة، عندما كسرت إرسال ألكسندروفا في الشوط الأول، وحافظت على الإرسال، لتتقدم 2-صفر، وهي أفضلية لم تتنازل عنها.
وبهذا لم تُهزم شنايدر، المصنفة 12 عالمياً، في آخر خمس نهائيات خاضتها في بطولات تابعة لاتحاد لاعبات التنس المحترفات، إذ أضافت لقب مونتيري إلى انتصاراتها في هونج كونج وبودابست وباد هومبورج وهوا هين العام الماضي.
ومكّن الفوز أيضاً شنايدر من معادلة نتيجة مواجهاتها المباشرة أمام ألكسندروفا التي قابلتها تغييرات سريعة في طريقها للتأهل للنهائي، بعد تأجيل مباراتها في قبل النهائي أمام التشيكية ماري بوزكوفا من الجمعة إلى السبت، عقب توقفها بسبب الأمطار.
ولن تحظى اللاعبتان بوقت كافٍ للراحة بعد هذا النهائي، إذ ستقطعان مسافة تقارب ألفي ميل من مونتيري إلى نيويورك للمشاركة في مباريات الدور الأول ببطولة أميركا المفتوحة التي تنطلق اليوم الأحد، وتواجه شنايدر الألمانية لورا سيجموند، بينما تلعب ألكسندروفا أمام اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا.
 

مونتيري
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
آخر الأخبار
من اليمين: أعلام روسيا والإمارات وأوكرانيا
علوم الدار
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 292 أسيراً
24 أغسطس 2025
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
الرياضة
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
اليوم 08:49
فيتنام
الأخبار العالمية
إعصار كاجيكي يغمر جزيرة هاينان جنوبي الصين
اليوم 08:48
أجواء «جيمس بارك» وإيزاك يشعلان قمة نيوكاسل وليفربول
الرياضة
أجواء «جيمس بارك» وإيزاك يشعلان قمة نيوكاسل وليفربول
اليوم 08:46
«فلاشينج ميدوز».. سابالينكا تجتاز ماساروفا وديوكوفيتش يعبر الصعوبات
الرياضة
«فلاشينج ميدوز».. سابالينكا تجتاز ماساروفا وديوكوفيتش يعبر الصعوبات
اليوم 08:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©