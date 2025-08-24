شنايدر تُتوج بلقب «مونتيري للتنس»



مونتيري (رويترز)



واصلت الروسية ديانا شنايدر سلسلة انتصاراتها الرائعة في نهائيات بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات، وأحرزت لقب مونتيري المفتوحة للتنس، بعد تغلبها على مواطنتها إيكاترينا ألكسندروفا 6-4 و4-6 و6-4، في نهائي البطولة ذات 500 نقطة.

لم تواجه شنايدر أي صعوبات تذكر في المجموعة الأولى، لكنها عانت في الثانية التي كانت متقلبة، وشهدت انتزاع ألكسندروفا الشوط الخامس والحاسم في المجموعة بنتيجة 5-4 لتفرض الاحتكام إلى شوط فاصل.

حققت شنايدر المصنفة الثالثة أفضلية في وقت مبكر من المجموعة الثالثة، عندما كسرت إرسال ألكسندروفا في الشوط الأول، وحافظت على الإرسال، لتتقدم 2-صفر، وهي أفضلية لم تتنازل عنها.

وبهذا لم تُهزم شنايدر، المصنفة 12 عالمياً، في آخر خمس نهائيات خاضتها في بطولات تابعة لاتحاد لاعبات التنس المحترفات، إذ أضافت لقب مونتيري إلى انتصاراتها في هونج كونج وبودابست وباد هومبورج وهوا هين العام الماضي.

ومكّن الفوز أيضاً شنايدر من معادلة نتيجة مواجهاتها المباشرة أمام ألكسندروفا التي قابلتها تغييرات سريعة في طريقها للتأهل للنهائي، بعد تأجيل مباراتها في قبل النهائي أمام التشيكية ماري بوزكوفا من الجمعة إلى السبت، عقب توقفها بسبب الأمطار.

ولن تحظى اللاعبتان بوقت كافٍ للراحة بعد هذا النهائي، إذ ستقطعان مسافة تقارب ألفي ميل من مونتيري إلى نيويورك للمشاركة في مباريات الدور الأول ببطولة أميركا المفتوحة التي تنطلق اليوم الأحد، وتواجه شنايدر الألمانية لورا سيجموند، بينما تلعب ألكسندروفا أمام اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا.

